Россияне обстреляли Сумскую область из авиации и артиллерии: есть значительные разрушения 20 июля, 05:54 Последствия обстрела Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли девять общин Сумщины.

Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Николаевская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Новослободская общины. Всего зафиксировано 99 взрывов.

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Для ударов по области россияне использовали авиацию и артиллерию. Также оккупанты вели обстрелы из минометов. В результате ударов есть значительные разрушения: повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автотранспорт и другая техника. Предварительно — без пострадавших.