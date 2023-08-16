Россияне за сутки 26 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения 16 августа, 02:41 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 26 раз обстреляли Сумскую область.

Обстрелам подверглись Зноб-Новгородская, Великописаревская, Середино-Будская, Эсманская, Белопольская, Шалыгинская, Николаевская, Хотинская, Новослободская общины. Всего было зафиксировано 172 взрыва.

Видео дня

Россияне использовали для обстрелов артиллерию и минометы. В результате ударов есть разрушения, люди не пострадали.

