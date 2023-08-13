Оккупанты пять раз обстреляли, зафиксировано почти 50 взрывов 13 августа, 01:09 Обстрел (Фото:ВМС)

В течение субботы, 12 августа, российские оккупанты совершили пять обстрелов Сумской области. Всего было зафиксировано 49 взрывов.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

По Краснопольской громаде враг ударил из миномета (4 взрыва).

По Зноб-Новгородской громаде противник также бил из миномета (35 взрывов).

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На территорию Белопольской громады россияне сбросили 9 мин.

В Новослободской громаде зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв).

Предварительно обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.