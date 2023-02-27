Ночной обстрел Украины: россияне ударили по Хмельницкому, в городе слышны взрывы

27 февраля, 02:32
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Дым в небе Украины после сбития ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Дым в небе Украины после сбития ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на понедельник, 27 февраля, российские военные атаковали Хмельницкую область, в регионе раздалась воздушная тревога.

Обновлено в 3:14. В городе прогремел еще один, третий взрыв.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что взрывы прозвучали в Хмельницком.

В ночь на понедельник, 27 февраля, в Киеве и северных областях также прогремели взрывы. Украина была атакована дронами-камикадзе.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Хмельницкий Хмельницкая область Война в Украине Война России против Украины

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