Ночной обстрел Украины: россияне ударили по Хмельницкому, в городе слышны взрывы 27 февраля, 02:32 Дым в небе Украины после сбития ракеты (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на понедельник, 27 февраля, российские военные атаковали Хмельницкую область, в регионе раздалась воздушная тревога.

Обновлено в 3:14. В городе прогремел еще один, третий взрыв.



Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что взрывы прозвучали в Хмельницком.

В ночь на понедельник, 27 февраля, в Киеве и северных областях также прогремели взрывы. Украина была атакована дронами-камикадзе.



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