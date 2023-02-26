В Киеве раздались взрывы: россияне атаковали дронами-камикадзе с севера, работает ПВО
Россияне пытаются ночью атаковать Киев (Фото:Радио Свобода)
В ночь на понедельник, 27 февраля, в Киеве прогремели взрывы. Мониторинговые паблики сообщили о работе ПВО.
Взрывы были слышны, в частности, на левом берегу столицы. Мониторинговые группы сообщили, что на город летят предположительно дроны-камикадзе.
Они были зафиксированы над Киевским водохранилищем. Официального подтверждения пока нет. В Киеве продолжается воздушная тревога.
Об успешной работе ПВО в Киевской области уже сообщил также глава Офиса президента Андрей Ермак.
Киевская областная военная администрация сообщила, что вражеские объекты зафиксированы в области.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подтвердил, что с севера Украина атакована дронами-камикадзе. Он сообщил также об успешной работе ПВО.
Андрей Ермак сообщил об успешной работе ПВО в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.
Оперативное командование Север сообщило об уничтожении двух дронов-камикадзе в Черниговской области.