В Киеве раздались взрывы: россияне атаковали дронами-камикадзе с севера, работает ПВО

26 февраля, 23:55
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Россияне пытаются ночью атаковать Киев (Фото:Радио Свобода)

Россияне пытаются ночью атаковать Киев (Фото:Радио Свобода)

В ночь на понедельник, 27 февраля, в Киеве прогремели взрывы. Мониторинговые паблики сообщили о работе ПВО.

Взрывы были слышны, в частности, на левом берегу столицы. Мониторинговые группы сообщили, что на город летят предположительно дроны-камикадзе.

Они были зафиксированы над Киевским водохранилищем. Официального подтверждения пока нет. В Киеве продолжается воздушная тревога.

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Об успешной работе ПВО в Киевской области уже сообщил также глава Офиса президента Андрей Ермак.

Киевская областная военная администрация сообщила, что вражеские объекты зафиксированы в области.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус подтвердил, что с севера Украина атакована дронами-камикадзе. Он сообщил также об успешной работе ПВО.

Андрей Ермак сообщил об успешной работе ПВО в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

Оперативное командование Север сообщило об уничтожении двух дронов-камикадзе в Черниговской области.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Война в Украине Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе

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