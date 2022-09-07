ВСУ получили первые 20 беспилотников Warmate от Армии дронов — Федоров

7 сентября, 14:40
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Беспилотники Warmate (Фото:Михаил Федоров/скриншот с видео via Telegram)

Беспилотники Warmate (Фото:Михаил Федоров/скриншот с видео via Telegram)

Меньше чем через неделю украинцы собрали средства в рамках проекта Армия дронов для приобретения 40 беспилотников Warmate. Первые 20 единиц были направлены на фронт.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Меньше чем через неделю вы послали на банку mono 64 млн грн, которые передали на Армию дронов. За эти деньги закупили 40 беспилотников Warmate. Половину из них мы уже передали на фронт», — написал он в Telegram.

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По словам Федорова, еще 20 дронов поедут на передовую в этом месяце.

Среди преимуществ беспилотника Warmate есть обнаружение и поражение легко бронированной техники, средств ПВО, РЭБ ( радиоэлектронной борьбы) и РЭР ( Радиоэлектронная разведка) противника.

Федоров отметил, что полная подготовка системы к миссии в полевых условиях длится не больше 10 минут.

«На дронах украинцы оставили послание оккупантам: «За Мариуполь и Бучу», «Билет на концерт Кобзона», — добавил министр.

Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Передовая Дроны Михаил Федоров Министерство цифровой трансформации Украины

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