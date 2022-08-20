Армия дронов. Украина уже получила 100 больших беспилотников, ждут еще столько же — Федоров

20 августа, 20:39
Украина в рамках проекта Армия дронов получила уже около 100 крупных беспилотников для дальних расстояний (Фото:REUTERS/Tom Jacobs)

Украина в рамках проекта Армия дронов получила уже около 100 крупных беспилотников для дальних расстояний (Фото:REUTERS/Tom Jacobs)

Украина уже получила в рамках проекта Армии дронов 100 беспилотников, летающих на дальние расстояния. Для полного покрытия госграницы и линии фронта нужно еще столько же.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Укринформу.

По его словам, сейчас линия фронта в Украине — почти 2,5 тысячи километров. Также существует еще глубина фронта, разделенная на четыре уровня. Первая линия — до 3-х км, вторая, третья и четвертая — 60, 70 и 120 км соответственно.

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«Для трехкилометровой зоны нам нужно до 10 тысяч дронов. Это маленькие „птички“, которые могут использоваться в быту. Они нужны для городских боев и разведки на небольшие расстояния. Для других линий нужны большие беспилотники, летающие на длинные расстояния. Таких дронов мы законтрактовали уже более 200 штук», — сказал Федоров.

Министр заявил, что уже около 100 таких дронов прибыли в Украину. Ожидается, что такое же количество прибудет к концу октября-началу ноября. Он добавил: теперь задача — постоянно поддерживать это количество беспилотников.

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1 июля Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 заявили, что собирают Армию дронов. На первом этапе планируют закупить 200 беспилотников для воздушной разведки, которые могут летать до 24 часов на расстояние 160 километров и оставаться почти незаметными для врага.

Присоединиться к сбору можно из любой точки мира, внеся донат через платформу UNITED24, или задонатить разведчикам свой дрон.

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https://www.youtube.com/watch?v=7QLVAkVN2Sw
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Беспилотники Дроны Михаил Федоров Война России против Украины

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