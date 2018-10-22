Архиепископ УПЦ КП: До полного раскола РПЦ с Константинополем не дойдет

Со светской точки зрения, ситуацию между РПЦ и Константинополем можно сравнить с разрывом дипломатических отношений, заявил Евстратий Зоря

Пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря заявил, что разрыв евхаристического общения с Константинополем, о котором заявил Синод РПЦ, еще не означает полного раскола.

Во время общения в чате на сайте Главред Заря отметил, что для констатации полного раскола необходимо принять решение о принципиальном непризнании самой церковной структуры Вселенского патриархата.

При этом он высказал мнение, что до этого не дойдет.

"Разрыв общения означает, что духовенство и миряне Русской церкви, с точки зрения Синода РПЦ, не имеют права участвовать в богослужениях, которые совершаются духовенством Константинопольского патриархата, то есть не должны исповедоваться, причащаться, принимать крещение и т.д. от такого духовенства", - добавил пресс-секретарь УПЦ КП.

Он отметил, что, со светской точки зрения, такое положение можно сравнить с разрывом дипломатических отношений.

"Однако хотел бы подчеркнуть, что на самом деле решение Синода РПЦ, как безосновательное и неканоническое, не должно выполняться духовенством и мирянами. Константинопольский патриархат никоим образом не запрещает им участвовать в своих богослужениях. Пусть они без всякого сомнения, когда есть к этому возможность, молятся в храмах Константинопольского патриархата и принимают там таинства", - добавил он.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запрещенных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.