Google в сентябре 2025 года обновил спутниковые снимки временно оккупированного Мариуполя , на которых видно массовый снос поврежденных российскими обстрелами кварталов и исторических сооружений. Оккупанты строят новые жилые комплексы на месте разрушенных домов и переселяют туда других людей, сказано в расследовании Суспільного , опубликованном в понедельник, 29 сентября.

В первые месяцы после российского штурма ООН сообщала, что в Мариуполе повреждено до 90% жилых зданий. Городской голова Вадим Бойченко в 2023 году говорил, что россияне разрушили более 2200 многоквартирных домов, из них половина была полностью уничтожена. Также оккупанты уничтожили или повредили большую часть из 206 исторических зданий в Мариуполе.

В декабре 2022 года оккупанты инициировали снос Мариупольского драмтеатра, который был одним из важнейших культурных зданий в городе. В результате российского авиаудара по драмтеатру, где укрывались мирные жители, могли погибнуть до 600 человек. Российский Санкт-Петербург отправил своих специалистов на реконструкцию, которую обещали закончить до августа 2025 года. На сайте уже появились анонсы водевиля «Любимец императрицы» и концерта «Одна любовь — одна Россия», пишет Суспільне.

Мариупольский драмтеатр после российского авиаудара 29 марта 2022 года / Фото: Суспільне / Google Maps

Мариупольский драмтеатр во время "реставрации", 19 сентября 2025 года / Фото: Суспільне / Google Maps

В ходе «реконструкции» в марте 2024 года россияне уничтожили восемь из девяти оригинальных скульптур на фронтоне здания театра, окончательно их разрушил обвал карниза. Вместо них были установлены девять копий, сделанных в Ростове-на-Дону, — часть, как утверждается, восстановили по фотографиям, а остальные «отреставрировали» из обломков.

Фото: Андрющенко Time / Telegram

Также оккупанты уничтожили пешеходную зону перед фасадом театра, заасфальтировав территорию и превратив ее в автостоянку.

В июне 2022 года власти Санкт-Петербурга объявили, что открывают «представительство» в историческом здании конца XIX века, известном как «дом Таруты». Там до 2022 года находился офис компании Азовинтекс, связанной с бизнесменом и бывшим председателем Донецкой ОГА Сергеем Тарутой. Изнутри дом был отделан красным деревом и мрамором, а на крыше лежал медный лист. После начала «реставрации» летом 2024 года из помещений дома вынесли деревянные и мраморные элементы, а медное покрытие демонтировали. Работами занимается российская компания Модуль-Центр.

"Дом Таруты" в сентябре 2022 года / Фото: Суспільне / Google Maps, 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

Также оккупанты под видом «реставрации» фактически перестраивают здание отеля Континенталь, построенное в 1897 году. В течение более 120 лет он был одним из старейших культурных центров Мариуполя, а в 2019 году в здании открыли Центр современного искусства Отель Континенталь. В 2022 году здание служило укрытием для сотен людей и было разрушено 20 апреля 2022 года. Активисты инициативы Постиндустриальный Мариуполь обратили внимание, что оккупационные «власти» устанавливают на фасад дома белые пластиковые окна, а характерные архитектурные детали уничтожают.

Континенталь в марте 2022 года / Фото: Суспільне / Google Maps, Анатолій Кинащук

Континенталь в мае 2024 года / Фото: Постиндустриальный Мариуполь / Telegram

В 2022 году россияне также повредили здание музея народного быта в Мариуполе, а экспозиции были уничтожены или разграблены. Музей работал с 1989 года и показывал жизнь украинцев, греков и других общин Приазовья XVIII — начала XX веков В коллекции музея было более 5 тысяч экспонатов, в том числе уникальных. В феврале 2025 года «реконструированный» музей показали пропагандистам — экспозиции посвятили личности советского партийца Жданова, родившегося в Мариуполе, и теме обороны города. В отдельном зале россияне выставили такие «экспонаты», как шевроны российских подразделений, футболки с украинской символикой и обломок снаряда РСЗО HIMARS. В сентябре россияне начали водить школьников на выставку в «музее Жданова», посвященную обороне города во время Второй мировой войны, и прямо сравнивали события 1943 года с началом полномасштабной войны.

Музей народного быта в Мариуполе, май 2022 года / Фото: Суспільне / Google Maps

Бывший музей народного быта в феврале 2025 года / Фото: Telegram-канал губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского

Как пишет Суспільне, раньше оккупационные «власти» обещали реставрацию исторического центра Мариуполя и восстановление памятников архитектуры. Но в сентябре оккупанты объявили, что планируют снести значительную часть исторического центра и застроить новыми жилыми кварталами. В «минстрое „ДНР“» заявили, что новый проект охватит около 59 гектаров, а жителей якобы переселят в новые многоэтажки.

Одним из первых жилищных проектов в оккупированном Мариуполе стал массив Невский, генподрядчиком которого было дочернее предприятие минобороны РФ Военно-строительная компания. Комплекс включает шесть девятиэтажных и 12 пятиэтажных домов, в общем — более 1000 квартир. Суспільне напоминает, что проекты в Мариуполе контролировал замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Российские расследователи сообщали, что сметы работ завышали по меньшей мере в три раза, а связанная с Ивановым компания Олимситистрой освоила на городских подрядах десятки миллиардов рублей.

Незастроенная западная часть Мариуполя в 2022 году / Фото: Суспільне / Google Maps

ЖК Невский в 2025 году / Фото: Суспільне / Google Maps

Оккупанты заявляли, что после открытия первой очереди в комплексе заняли почти все 500 квартир. При этом местные жители рассказывали, что дома стоят полупустые. В январе 2024 года обнаружились повреждения домов, пешеходных дорожек и дорог, трансформаторную станцию подтапливало, а в сентябре 2025 года произошел обвал балкона.

Фото: Мариуполь сейчас / Telegram

Суспільне пишет, что на стадии активного строительства находятся по меньшей мере четыре ЖК: Мираполис (рядом с массивом Невский), Резиденция (на проспекте Строителей, 93), Жуков (на проспекте Маршала Жукова) и жилой массив Лазурные Берега (на улице Куприна, 65). Кроме ЖК, оккупанты собираются «восстановить» металлургический комбинат Азовсталь, где держали оборону защитники Мариуполя и который был уничтожен российскими бомбардировками.

Разрушенная россиянами многоэтажка 14 марта 2022 года и строительство ЖК Мираполис / Фото: Суспільне / Google Maps

Разрушенная многоэтажка в марте 2022 года и строительство ЖК Резиденция / Фото: Суспільне / Google Maps

Строительство ЖК Жуков на месте разрушенной многоэтажки / Фото: Суспільне / Google Maps

Строительство ЖК Лазурные Берега на месте разрушенной многоэтажки / Фото: Суспільне / Google Maps

В сентябре 2025 года был опубликован проект, который предусматривает «набережную с магазинами и парками», а часть цехов оккупационные «власти» предлагают превратить в музеи и выставочные пространства. При этом, как отмечает Суспільне, спутниковые снимки не фиксируют реального строительства — россияне только демонтируют конструкции и вывозят металлолом.

Комбинат Азовсталь в августе 2025 года / Фото: Суспільне / Google Maps

Большинство жилищного фонда в оккупированном городе остается в руинах, подчеркивают журналисты. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко говорил, что около 700 многоэтажек находятся в состоянии «замороженного ремонта», а ответственность за окончание работ россияне перекладывают на жителей.

Оккупационная администрация Мариуполя утверждает, что «раздала» мариупольцам 4,5 тысячи квартир и якобы закончила программу выдачи компенсационного жилья. Однако во время осады города войска РФ разрушили около 52 тысяч жилищ. В Мариупольском горсовете отмечали, что, даже по официальным данным, восстановлено всего около 5% разрушенного россиянами жилья.