СБУ сообщила Шарию о еще одном подозрении в госизмене 6 июля, 14:26 Анатолий Шарий (Фото:Скриншот/Youtube/Анатолий Шарий)

Служба безопасности Украины сообщила о еще одном подозрении в государственной измене прокремлевскому блогеру Анатолию Шарию. По данным следствия, он помогал ФСБ делать и распространять постановочные видео, где россияне допрашивали украинских пленных.

Об этом СБУ сообщила в четверг, 6 июля, опубликовав аудиозаписи.

Там рассказали, что Шарий лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным.

Видео дня

«А уже после съемок монтировал видео, вырезая из него „невыгодные“ для РФ моменты. „Смонтированные“ сюжеты РФ потом использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене», — заявили в СБУ.

По данным следствия, пропагандиста привлек к сотрудничеству сотрудник 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю. Держать связь с российскими спецслужбами помогал сообщник в оккупированном Севастополе — экс-глава Главного управления Нацполиции в Винницкой области Антон Шевцов, которому также имеет подозрение в госизмене, заявили правоохранители.

По данным СБУ, именно от него Шарий получил видео допросов двух пленных бойцов ВСУ. После «монтажа» файлов их «согласовали» с представителем спецслужбы России, а затем блогер «дополнил сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылку на публикации».



Шарию сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения и по предварительному сговору группы людей.

Обеим скрывающимся фигурантам грозит пожизненное заключение.

В феврале 2021 года Шарию сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1. ст. 161 УКУ.