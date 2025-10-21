Мелитопольскую журналистку Анастасию Глуховскую, которую еще в августе 2023 года захватила ФСБ РФ в заложницы, содержат в печально известном СИЗО № 3 в Кизеле Пермского края — где узниц, с высокой долей вероятности, подвергают пыткам.

Об этом говорится в расследовании проекта Слідство.Інфо, опубликованном 21 октября.

27 октября 2023 года на сайте ФСБ было опубликовано сообщение, что неких «мелитопольских агентов» задерживали сотрудники оккупантской спецслужбы. При этом в письме 13 октября в ФСБ ответили родственникам Глуховской, что «ее не задерживали».

Момент задержания Анастасии Глуховской российскими оккупантами в Мелитополе / Фото: Скриншот из пропагандистского видео

Фото: www.slidstvo.info/

Однако журналистам Слідства.Інфо от источников удалось получить эксклюзивные показания женщины, которую содержали вместе с Глуховской тогда в Мелитополе в подвальном помещении предприятия Руслан-комплект — его оккупанты превратили в пыточную.

«Я давала ей лекарства. Она сказала, что ее также пытали током. Крики были слышны. Когда Настю к нам привели, она всегда лежала. И охранник приходил и говорил: „Елена, присмотри, пожалуйста, за Настей. Если будет плохо — стучите“. Так он просил», — сказала свидетельница.

По информации Слідства.Інфо, впоследствии Глуховскую оккупанты этапировали в СИЗО № 2 в Таганроге. Знакомая Анастасии на правах анонимности рассказала, что из-за гормональных изменений у той сильно колебался вес. Также журналистка крайне нуждалась в лечении конъюнктивита, который обострился из-за ненадлежащих гигиенических условий в изоляторе.

Анастасия Глуховская / Фото: www.slidstvo.info/соцсети

Чтобы понять, куда Глуховскую перевезли после Таганрога, ее адвокат отправлял письма в управления Федеральной службы исполнения наказаний в Волгоградской области РФ и даже боевикам группировки «ДНР». Там ответили, что Глуховскую в местах лишения свободы на этих территориях не содержат.

Фото: www.slidstvo.info

Как позднее заявили источники Слідства.Інфо в правоохранительных органах, Глуховскую перевезли в СИЗО № 3 в Кизеле этот изолятор 30 августа 2024 года (там подтверждено уже как минимум две смерти украинских пленников: мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, который скончался в результате смертельного избиения оккупантами и украинской журналистки Виктории Рощиной — ред.).

Это, в частности, подтвердил журналистам бывший военнопленный Евгений Шолудько.

«Нас привезли в Кизел где-то в конце ноября, начале декабря. Я заболел. Там как только ты просыпался — включали гимн [России — ред.]. Включился гимн, и я впервые за 28 лет потерял сознание. Потом меня повели к врачу, сделали флюорографию. Оказалось, что у меня то ли воспаление легких, то ли пневмония была. Меня водили в больницу на инъекции. Я стоял, ждал своей очереди и услышал фамилию Насти», — сказал он.

По словам Шолудько, в том СИЗО регулярно из женских камер неоднократно раздавались крики.

«У нас на этаже были женщины, потому что мы слышали женские голоса. Кричали тоже, было слышно», — сказал он.

Бывший российский военнопленный Евгений Шолудьке / Фото: www.slidstvo.info

По словам Шолудько, в СИЗО №3 есть отдельная камера для пыток — так называемая «резинка».

«Это комната полностью резиновая. Без окон, без ничего. Просто резиновые стены, там нет ни умывальника, ни туалета, ничего. И ты там голый. Полностью голый, тебя раздевают. И ты в камере просто стоишь голый. Захотел в туалет — в уголок сходил. Там где ходишь, там и спишь. Там ребята кричали, их закрывали там по одному — то гимн не хотел петь, то где-то увидели, что он просто рот открывает, а не поет. Так он там в „резинке“ был двое суток, целыми днями он пел гимн», — рассказал он.

Как отмечает Слідство.Інфо, более 2 лет Россия держит Глуховскую в незаконном заключении, не выдвигая никаких обвинений.

Фото: www.slidstvo.info

Сотрудники организации Репортеры без границ направляли запросы в СИЗО в Кизеле, Минобороны РФ и ФСИН с вопросами о том, где содержат Глуховскую. Однако нигде не получили ответа.

«Анастасия Глуховская заключена как инкоммуникадо (статус, когда власти страны не признают факта задержания и не выдвигают к человеку обвинений — ред.). Это означает, что мы не знаем, где она, какова ситуация у нее. И Россия никогда не подтверждала, что она у них заключена», — сказала представительница Репортеров без границ в Украине Полин Мофре.

При этом в распоряжении журналистов Слідства.Інфо оказались официальные письма от Следкома и ФСБ, в которых говорится, что Глуховскую они «не задерживали» и якобы не знают, где она находится.

«В отношении Глуховской А.Е. процессуальные проверки не проводились, уголовные дела не возбуждались, следственными органами она задержанной не была», — говорится в ответе Следкома.

Фото: www.slidstvo.info

При этом других гражданских мелитопольцев, задержанных тогда же, что и Глуховскую — власти страны-агрессора РФ судят.

«Месяц назад коллеге Глуховской Георгию Левченко российский суд дал 16 лет лишения свободы за „публичные призывы к экстремистской деятельности“. Тюремный приговор объявили и администратору телеграм-канала Мелитополь — это Украина Владиславу Гершону, которого задержали в тот же день, что и Георгия и Анастасию. За шпионаж суд в Ростове-на-Дону приговорил Гершона к 15 годам», — подытожили представители Слідства.Інфо.