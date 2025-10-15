В Офисе генерального прокурора официально подтвердили гибель городского головы Днепрорудного Евгения Матвеева , который умер в российском плену в результате пыток и многочисленных травм.

Как сообщили в ответе на запрос издания LIGA.net, смерть чиновника наступила 7 сентября 2024 года в следственном изоляторе № 3 города Кизел Пермского края в России.

Согласно выводам правоохранителей, причиной смерти стали тяжкие телесные повреждения — закрытая тупая травма туловища, множественные переломы ребер, повреждения легких и плевры.

Матвеев находился в плену в течение двух лет и восьми месяцев после того, как в конце февраля 2022 года российские войска захватили Днепрорудное — город Запорожской области, расположенный на побережье Днепра. Сейчас населенный пункт остается под оккупацией России.

В декабре 2024 года стало известно, что Матвеев погиб в плену. Его тело передали Украине во время репатриации и похоронили в Буче Киевской области.

Как сообщало Слідство.Інфо, Матвеева жестоко избили во время так называемой «приемки» в СИЗО № 3 города Кизел Пермского края РФ, в результате чего он погиб. По словам военных, которые вернулись из плена, они также находились в этом изоляторе.