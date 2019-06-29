Алексей Бондарев
Я устал, я ухожу. Фильмы о кризисе среднего возраста
Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Эсминец ВМС США, оснащенный Томагавками, вошел в Черное море

Вчера, 23:13
1206
Цей матеріал також доступний українською

REUTERS/Yoruk Isik

Эсминец USS Carney прибудет в Одессу в воскресенье

Американский ракетный эсминец USS Carney вошел в акваторию Черного моря, пройдя через пролив Босфор.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В настоящее время эсминец ВМС США идет по Черному морю в направлении Одессы, куда он должен прибыть в воскресенье.

Эсминец оснащен крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысяч км.

Корабль примет участие в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля.

Ранее сообщалось, что транспортно-десантный корабль США USNS Yuma зашел в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze-2019.

Теги:   Одесса Эсминец США Черное море

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Политика

Сегодня, 12:08

img
Экс-глава ЦРУ: Война на Донбассе — не замороженный конфликт, как многие хотят думать
Футбол

Сегодня, 14:40

img
Переход нападающего клуба УПЛ в Динамо сорвался — СМИ
Политика

Вчера, 22:08

img
ЦИК зарегистрировала партию Саакашвили для участия в выборах в Раду

ТОП 3

События

Вчера, 04:40

img
В одном из ресторанов Киева произошла массовая драка со стрельбой
10702
События

Вчера, 01:43

img
В Одесской области в результате пожара в рекреационной зоне сгорела база отдыха
7640
События

Сегодня, 12:01

img
Большие деньги. Миллионер Евгений Черняк откровенно — о бизнесе, команде и успехе
6016

Новости Одессы

img
Одесситы успешно выступили на международном фестивале Leopolis Jazz Fest 2019
img
Израненную лошадь заставляют катать туристов в одесской Аркадии
img
В Аккермане появится новое футбольное поле (политика)