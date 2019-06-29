Эсминец ВМС США, оснащенный Томагавками, вошел в Черное море Вчера, 23:13 1206 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Yoruk Isik Эсминец USS Carney прибудет в Одессу в воскресенье REUTERS/Yoruk Isik

Американский ракетный эсминец USS Carney вошел в акваторию Черного моря, пройдя через пролив Босфор.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



В настоящее время эсминец ВМС США идет по Черному морю в направлении Одессы, куда он должен прибыть в воскресенье.

Эсминец оснащен крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысяч км.

Корабль примет участие в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля.

Ранее сообщалось, что транспортно-десантный корабль США USNS Yuma зашел в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze-2019.