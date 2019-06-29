Эсминец ВМС США, оснащенный Томагавками, вошел в Черное море
Американский ракетный эсминец USS Carney вошел в акваторию Черного моря, пройдя через пролив Босфор.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В настоящее время эсминец ВМС США идет по Черному морю в направлении Одессы, куда он должен прибыть в воскресенье.
Эсминец оснащен крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысяч км.
Корабль примет участие в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся 1 июля.
Ранее сообщалось, что транспортно-десантный корабль США USNS Yuma зашел в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze-2019.