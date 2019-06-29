Десантный корабль ВМС США зашел в порт Одессы для участия в ежегодных учениях Sea Breeze Вчера, 18:17 1308 Цей матеріал також доступний українською Думская Думская

Транспортно-десантный корабль США USNS Yuma зашел в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze-2019.

Об этом пишет Думская.

Сообщается, что за ночь корабль пересек Черное море и около 11:00 29 июня ошвартовался у причала 1к.

«Yuma доставил в Украину подразделение американских морских пехотинцев, которые примут участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze-2019. В ближайшее время в порт зайдет еще один корабль ВМС США — ракетный эсминец USS Carney DDG64», — говорится в сообщении.

USNS Yuma — транспорт класса Spearhead, может взять на борт более 300 морских пехотинцев и около 550 тонн различного снаряжения, в частности боевую технику и танки, есть вертолетная площадка. Осадка позволяет действовать на мелководье.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на 6-й оперативный флот ВМС США, в субботу, 29 июня, эсминец USS Carney начал прохождения пролива Дарданеллы на пути в Черное море.

«Carney начал свое захода в Черное море с целью укрепления региональной стабильности на море и участия в обучении Sea Breeze 2019», — говорится в сообщении флота.

Эсминец оснащен крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Учения Sea Breeze-2019 стартуют 1 июля. В них примут участие корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии. Всего в учениях будет задействовано около 900 военнослужащих.

Напомним, военные учения Sea Breeze проводятся ежегодно. В 2018 году учения Sea Breeze состоялись в Одесской, Николаевской области и в северо-западной части Черного моря. В учениях приняли участие 19 стран-членов НАТО и союзников.