Алименты на содержание родителей: в чем суть новой идеи Минсоцполитики

В Украине могут ввести административную ответственность за неуплату алиментов на содержание родителей. О такой инициативе заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире совместного проекта Радио Свобода и Радио НВ. Он подчеркнул, что в 51-й статье Конституции написано, что совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

"У нас в 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях, – напомнил Рева. – Я считаю, что здесь тоже должна быть жесткая ответственность. Поэтому что, согласитесь, если мама и папа воспитали, скажем, офицера вооруженных сил, то и он, наверное, тоже должен отвечать за своих родителей", – считает министр.

Содержание родителей – "это наш моральный долг и, в конце концов, гражданский", добавил Рева. "Потому что родители все отдавали для того, чтобы дети выросли, чтобы они имели какую-то перспективу", – подытожил министр соцполитики.

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Как алименты родителям платят сейчас

Практика по уплате алиментов на содержание родителей уже существует в Украине. Однако такие алименты назначаются через суд. Порядок уплаты прописан в Семейном кодексе, сообщает Радио НВ.

Согласно нынешнему законодательству, совершеннолетние дети должны помогать родителям с инвалидностью и нетрудоспособным родителям.

Практика по уплате алиментов на содержание родителей уже существует в Украине. Однако такие алименты назначаются через суд

Обычно родители в заявлении просят взимать на свое содержание около 25% доходов ребенка. Однако окончательный размер выплаты зависит от пенсии, наличия других доходов пенсионера и количества детей. В то же время, если в семье человека, который осуществляет выплаты, есть маленькие дети, то алименты на родителей назначат в меньшем размере.

Если отец или мать тяжелобольные и нуждаются в особом уходе, суд обяжет детей покрывать расходы на их лечение. Такие выплаты может осуществлять один из детей или все сразу. Например, пенсионеры могут захотеть, чтобы их обеспечивал только старший сын. В этой ситуации суд учтет наличие других детей и назначит меньшую сумму алиментов, чем если бы сын был один.

Алименты на родителей не имеют права получать люди, лишенные родительских прав. Также это касается людей, которые недобросовестно выполняли обязательства перед детьми. Речь идет не только о материальной помощи, но и о полноценном воспитании. Если отец перечислял алименты, но не посещал дочь или сына, ребенок не обязан его содержать. Иногда в таких случаях назначают краткосрочные алименты на три года.

Нужны ли новшества

Между родителями и детьми существуют определенные имущественные отношения, поэтому пожилые родители имеют полное право требовать, чтобы дети их содержали, и уже сейчас эта норма Семейного кодекса действует. Об этом в интервью Радио НВ рассказала эксперт по вопросам пенсионной системы Реанимационного пакета реформ Галина Третьякова. Она отметила, что такое требование особенно актуально, если один из родителей вместо того, чтобы работать, ухаживал за детьми и поэтому может рассчитывать только на минимальную пенсию.

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"Речь здесь идет исключительно о Семейном кодексе. И речь здесь идет только об имущественных отношениях между родителями и детьми. И определять или коррелировать здесь какую-то методику никакого смысла нет, – настаивает Третьякова. – Родители, которые считают, что дети их не содержат, могут подать в суд иск. Например, в семье было двое детей, отец работал, был кормильцем в семье, а мать не работала, у нее нет стажа и она не может претендовать на пенсию большую, чем социальная выплата. Такая мать может обращаться в суд".

Нужно признать, что дети далеко не всегда имеют ту работу, с доходов которой они могли бы платить какие-то достойные или приемлемые алименты

Внедрение адресной системы алиментов для родителей не противоречит пенсионной системе, отметил президент Академии пенсионной реформы Олег Лиховид в интервью Радио НВ. При этом он добавил, что, несмотря на низкие зарплаты украинцев, это нововведение вряд ли существенно повлияет на материальное положение пожилых людей, поможет им решить проблемы со здоровьем или другие жизненные вопросы.

"В нынешней ситуации, когда мы имеем такую картину с пенсиями, [введение алиментов] имело бы смысл, – полагает Лиховид. – Но, к сожалению, нужно признать, что дети далеко не всегда имеют ту работу, с доходов которой они могли бы платить какие-то достойные или приемлемые алименты. Если говорить о том, стоит ли это делать, то в сложившихся обстоятельствах это лишь один из возможных ходов. Решит ли он проблему? Нет, не решит", – констатирует президент Академии пенсионной реформы.

6 февраля вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, который Верховная Рада приняла в декабре 2017 года. Законом, в частности, определены новые способы наказания должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем сумму, которая должна быть уплачена за 6 месяцев.

Так, устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, в праве вождения автомобилем, пользовании огнестрельным, охотничьим, пневматическим оружием, в праве на охоту. Закон также предусматривает "общественно полезные работы" для нарушителя.