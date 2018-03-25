Помогло ли украинским детям ужесточение наказания за невыплату алиментов?

Харьковский юрист Ольга Швайка недавно получила от экс-мужа и экс-министра агрополитики Игоря Швайки 82 тыс. грн алиментов, которые он задолжал их двоим общим детям за пять лет

Украинские власти ужесточили наказание за невыплату алиментов. Из-за этого кто‑то уже вернул долги в сотни тысяч гривен, а кто‑то срочно выехал из страны, пишет журнал Новое Время.

Расплатившийся с многолетними долгами по алиментам экс-министр

Недавно в жизни Ольги Швайки, харьковского юриста и бывшей жены экс-министра агрополитики Игоря Швайки, случилось невероятное событие: бывший муж, который около пяти лет не платил алиментов двоим их общим детям, рассчитался за все. Долг набежал немалый - 82 тыс. грн, хотя у бывшего чиновника и представителя ВО Свобода имелся постоянный доход, в том числе и от собственного бизнеса.

Примерно в те же сроки Швайка порадовал еще одну украинку - Ольгу Зубкову. Она тоже некогда состояла в браке с любвеобильным свободовцем, и их общему ребенку тот задолжал 164 тыс. грн. И Швайка, имеющий в сумме пять браков и шестерых детей, расплатился и с Зубковой.

Должники должны ответить

С прошлого года в стране стартовал процесс ужесточения законов, связанных с темой содержания детей.

Для начала президент Петр Порошенко увеличил выплаты от родителя детям. Теперь их размер не может быть меньше половины от прожиточного минимума для ребенка, хотя ранее эта доля составляла 30%. То есть в 2018‑м на ребенка до шести лет алименты составляют от 746 грн в месяц, а на 6–18‑летнего - 930 грн.

В начале же этого года глава государства ужесточил ответственность должников. Теперь если гражданин Украины не выплачивает алименты более полугода, его могут лишить водительских прав на шесть месяцев, запретить выезд за границу и даже присудить общественные работы. Если должник уклоняется и от них, то он рискует получить арест. Сутки такого задержания приравниваются к 15 суткам общественных работ.

Новацией стало и то, что при назначении алиментов суд учитывает наличие денежных средств, движимого и недвижимого имущества. Появилась и еще одна опция - открытый реестр должников.

Минюст устами своего главы Павла Петренко уже отрапортовал: с момента подписания закона, то есть с 6 февраля 2018‑го, должники заплатили 160 млн грн алиментов, из них 37 млн грн взыскано по решению суда гос­исполнителями. При этом более 67 тыс. должникам запретили выезжать за границу, 63 тыс. ограничили в праве управлять автомобилем, 62 тыс. запретили заниматься охотой. Еще 3 тыс. должников направили на общественные работы, а 7 тыс. злостных алиментщиков объявили в розыск.

Петренко поясняет: в Украине фактически стало нормой, когда один из родителей, не проживая вместе с семьей, уклоняется от выполнения своих обязанностей. В итоге в стране, где 3 млн детей живут в неполных семьях, пятая часть из них не получают денег от родителя: на учете исполнительной службы Минюста находится 549 тыс. производств о принудительном взыскании алиментов в пользу 440 тыс. детей.

Почему проблема не решена

Адвокат Игорь Чудовский обращает внимание и на еще одну сторону проблемы - от неуплаты алиментов, как правило, страдают неблагополучные семьи.

То есть забота о детях лежит на матерях, которые не очень много зарабатывают. Государство, внедрив более жесткие правила, конечно, облегчает их участь. Но при этом сами неплательщики зачастую тоже находятся не в лучших финансовых условиях.

Потому лучше бы власти увеличили материальную помощь матерям-одиночкам. “А так это завуалированное перекладывание государственных соцгарантий на чужие плечи”, - считает Чудовский.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №11 от 22 марта 2018 года