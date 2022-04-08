ГБР начало расследования бегства экс-главы Конституционного суда Тупицкого в Вену

8 апреля, 14:42
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В ГБР подчеркнули, что Александр Тупицкий покинул страну незаконно (Фото:ГБР)

В ГБР подчеркнули, что Александр Тупицкий покинул страну незаконно (Фото:ГБР)

По факту бегства из страны бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого начато расследование.

Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в Госбюро расследований.

Ранее появилась информация, что экс-глава КСУ находится в Вене.

Как подчеркнули в ГБР, Тупицкий покинул территорию Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, дающих право на выезд за границу.

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Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до семи лет.

«Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и все лица, причастные к незаконной переправке Тупицкого через государственную границу для их привлечения к уголовной ответственности», — добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/2135724036583225
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Бывшего главу Конституционного суда подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 (заведомо ложные показания, связанные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) УК Украины.

Судьей КСУ Тупицкого в 2013 году назначил тогдашний президент Виктор Янукович.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Австрия Вена Бегство Государственное бюро расследований (ГБР) Конституционный суд Судья Александр Тупицкий

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