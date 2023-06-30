Наводили Смерчи и Ураганы на Харьков. СБУ задержала трех агентов российских спецслужб, им грозит пожизненное заключение 30 июня, 11:35 Задержанный злоумышленник в Харькове (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности задержала трех жителей Харькова — агентов ФСБ, которые собирали разведданные для подготовки и проведения массированных ракетных ударов по городу с использованием РСЗО Смерч и Ураган.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

По данным Службы безопасности, подозреваемые также собирали разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона, прежде всего тех подразделений ВСУ, которые задействованы в контрнаступлении на восточном фронте.

Видео дня

Кроме того, фигуранты собирали данные о маршрутах движения и пунктах хранения иностранного вооружения и боеприпасов и присылали их в ФСБ.

Сообщается, что среди завербованных в начале полномасштабного вторжения агентов был бывший преподаватель местного военно-учебного заведения.

Во время обысков у злоумышленников обнаружены мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами переписки с агрессором.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Сейчас каждому из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

12 июня СБУ разоблачила одного из самых законспирированных участников агентурной сети, который по указаниям российской разведки собирал данные об украинской обороне вблизи границы с РФ.

22 июня СБУ задержала информатора Главного разведывательного управления Генштаба РФ, который наводил российские ракеты на заводы Николаева и «сливал» маршруты перемещения техники ВСУ. Ему грозит 12 лет заключения.