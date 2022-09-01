9 лет заключения. В Украине осудили агента ФСБ, корректировавшего ракетный удар по аэродрому Краматорск

1 сентября, 11:02
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Заключенный агент ФСБ (Фото:СбУ)

Заключенный агент ФСБ (Фото:СбУ)

Российский агент, собиравший информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на восточном направлении, а также скорректировавший ракетный удар по аэродрому Краматорск, был приговорен к девяти годам заключения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, служба задержала злоумышленника в Донецкой области в конце мая.

В ходе досудебного расследования установлена личность его русского «куратора». Им оказался кадровый сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ Алексей Шингирев.

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По его заданию агент разведывал позиции командных пунктов и логистических составов украинских войск, осуществляя скрытое наблюдение за объектами.

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Агентурная сеть ФСБ в Херсонской области была разоблачена в июле 2021 года (Фото:СБУ) Сотруднику ФСБ, создавшему агентурную сеть из украинских правоохранителей, сообщили о подозрении

Полученные сведения захватчики использовали для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам Краматорского аэродрома.

Для передачи развединформации злоумышленник использовал один из мессенджеров. Собранные сведения размещал в специально созданных представителями ФСБ закрытых группах, таких как Канал для своих, На крыле, лнр14, а также в частных чатах.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

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Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Агент Приговор

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