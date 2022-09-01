9 лет заключения. В Украине осудили агента ФСБ, корректировавшего ракетный удар по аэродрому Краматорск 1 сентября, 11:02 Заключенный агент ФСБ (Фото:СбУ)

Российский агент, собиравший информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на восточном направлении, а также скорректировавший ракетный удар по аэродрому Краматорск, был приговорен к девяти годам заключения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, служба задержала злоумышленника в Донецкой области в конце мая.

В ходе досудебного расследования установлена личность его русского «куратора». Им оказался кадровый сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ Алексей Шингирев.

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По его заданию агент разведывал позиции командных пунктов и логистических составов украинских войск, осуществляя скрытое наблюдение за объектами.

Полученные сведения захватчики использовали для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам Краматорского аэродрома.

Для передачи развединформации злоумышленник использовал один из мессенджеров. Собранные сведения размещал в специально созданных представителями ФСБ закрытых группах, таких как Канал для своих, На крыле, лнр14, а также в частных чатах.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

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