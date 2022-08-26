Сотруднику ФСБ, создавшему агентурную сеть из украинских правоохранителей, сообщили о подозрении 26 августа, 10:38 Агентурная сеть ФСБ в Херсонской области была разоблачена в июле 2021 года (Фото:СБУ)

Кадровому сотруднику 5-й службы ФСБ РФ Виталию Королю, чья агентурная сеть вела подготовку к российскому вторжению в Херсонской области, объявили о подозрении.

Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

Вербуя местных жителей, в том числе сотрудников правоохранительных органов, россиянин собирал разведданные о мобилизационном развертывании ВСУ и алгоритмах их контрдиверсионных действий, в частности на территории Херсонского морского порта.

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Кроме того, участники агентурной сети отчитывались перед своим куратором об общественно-политической обстановке в причерноморских районах.

Разоблачили злоумышленников в июле 2021 года. Среди них оказались:

сотрудник управления СБУ в Херсонской области;

работник местной прокуратуры;

полицейский;

служащий Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

бывший чиновник ОГА.

Сам Король, согласно оперативным данным, сейчас принимает непосредственное участие в агрессии против Украины.

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