Сотруднику ФСБ, создавшему агентурную сеть из украинских правоохранителей, сообщили о подозрении

26 августа, 10:38
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Агентурная сеть ФСБ в Херсонской области была разоблачена в июле 2021 года (Фото:СБУ)

Агентурная сеть ФСБ в Херсонской области была разоблачена в июле 2021 года (Фото:СБУ)

Кадровому сотруднику 5-й службы ФСБ РФ Виталию Королю, чья агентурная сеть вела подготовку к российскому вторжению в Херсонской области, объявили о подозрении.

Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Вербуя местных жителей, в том числе сотрудников правоохранительных органов, россиянин собирал разведданные о мобилизационном развертывании ВСУ и алгоритмах их контрдиверсионных действий, в частности на территории Херсонского морского порта.

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Кроме того, участники агентурной сети отчитывались перед своим куратором об общественно-политической обстановке в причерноморских районах.

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Разоблачили злоумышленников в июле 2021 года. Среди них оказались:

  • сотрудник управления СБУ в Херсонской области;
  • работник местной прокуратуры;
  • полицейский;
  • служащий Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • бывший чиновник ОГА.

Сам Король, согласно оперативным данным, сейчас принимает непосредственное участие в агрессии против Украины.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Херсонская область Российская агентура Война России против Украины

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