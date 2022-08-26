Сотруднику ФСБ, создавшему агентурную сеть из украинских правоохранителей, сообщили о подозрении
Агентурная сеть ФСБ в Херсонской области была разоблачена в июле 2021 года (Фото:СБУ)
Кадровому сотруднику 5-й службы ФСБ РФ Виталию Королю, чья агентурная сеть вела подготовку к российскому вторжению в Херсонской области,
Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.
Вербуя местных жителей, в том числе сотрудников правоохранительных органов, россиянин собирал разведданные о мобилизационном развертывании ВСУ и алгоритмах их контрдиверсионных действий, в частности на территории Херсонского морского порта.
Кроме того, участники агентурной сети отчитывались перед своим куратором об общественно-политической обстановке в причерноморских районах.
Разоблачили злоумышленников в июле 2021 года. Среди них оказались:
- сотрудник управления СБУ в Херсонской области;
- работник местной прокуратуры;
- полицейский;
- служащий Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- бывший чиновник ОГА.
Сам Король, согласно оперативным данным, сейчас принимает непосредственное участие в агрессии против Украины.
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