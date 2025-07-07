«Украина демонстрирует инициативу». Как отмена сотни гражданских рейсов в Москве и Санкт-Петербурге ухудшает положение России — Кузан
В ряде российских аэропортов, в частности Санкт-Петербурга и Москвы, отменяют или задерживают сотни рейсов с 5 июля (Фото: t.me/Tsaplienko)
В ряде российских аэропортов второй день подряд отменяют сотни рейсов. Что это дает Украине, в эфире Radio NV глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан,
Сергей Кузан
Очень правильно, что в этом случае Украина демонстрирует инициативу. Это те асимметричные ответы, которые и ухудшают положение такой большой страны, как Россия.