В ряде российских аэропортов, в частности Санкт-Петербурга и Москвы, отменяют или задерживают сотни рейсов с 5 июля (Фото: t.me/Tsaplienko)

В ряде российских аэропортов второй день подряд отменяют сотни рейсов . Что это дает Украине, в эфире Radio NV глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан,

Сергей Кузан глава Украинского центра безопасности и сотрудничества

Очень правильно, что в этом случае Украина демонстрирует инициативу. Это те асимметричные ответы, которые и ухудшают положение такой большой страны, как Россия.