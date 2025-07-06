В ряде российских аэропортов второй день подряд отменяют сотни рейсов

Кроме Пулково в Санкт-Петербурге, ограничены посадка и вылет самолетов в Пскове, Калуге и Кирове (Фото: Кадр видео Аэропорт Пулково via Telegram)

В ряде российских аэропортов, в том числе в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, после масштабного коллапса, произошедшего накануне, 5 июля, снова приостановили прием и выпуск рейсов .

Обновлено 20:48 Кореняко сообщил, что не работает также московский аэропорт Шереметьево, там по состоянию на 18:00 отменили уже 171 рейс и задержали более двух часов 56 рейсов. Временно не обслуживаются рейсы пяти аэропортов: Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Псков, Санкт-Петербург (Пулково), Тамбов (Донское). В Пулково по состоянию на 18:00 отменено 90 рейсов, а еще 37 — задержаны более чем на два часа.



Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Кроме Пулково в Санкт-Петербурге, приостановлена работа аэропортов в Пскове, Калуге и Кирове.

5 июля сообщалось, что из-за угрозы атак беспилотников в российских аэропортах произошел коллапс — только в Москве и Санкт-Петербурге было отменено почти 100 авиарейсов, еще несколько сотен перенесли.

Из-за этого в аэропортах образовалась давка, люди сидели и лежали на полу, потому что свободных мест в кафе и бизнес-залах не было. Также часть пассажиров часами не выпускали из самолетов после посадки. Задержки и отмены рейсов также зафиксированы в других аэропортах Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и ряда других городов.