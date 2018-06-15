15 июня 2018, пятница

Аэропорт Киев возобновил работу

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Аэропорт работает в штатном режиме
Фото: Аэропорт Киев via Facebook

Аэропорт работает в штатном режиме

Международный аэропорт Киев имени Сикорского, который ранее закрывался после аварии самолета после посадки, возобновил работу в штатном режиме.

"Аэропорт "Киев" возобновил работу в 23.35", - сообщили на странице аэропорта в Facebook.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Киев им.Сикорского (Жуляны) был закрыт из-за аварии самолёта Bravo Airways при посадке, пострадавших нет.

Во время посадки и торможения на мокрой полосе самолет развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы.

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