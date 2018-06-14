Аэропорт Киев закрыли после аварии самолета, который вынесло с посадочной полосы

На данный момент аэропорт Жуляны закрыли на пять часов до 01.00 пятницы 15 июня (архивное фото)

Международный аэропорт Киев им.Сикорского (Жуляны) закрыт до 01.00 15 июня из-за аварии самолёта Bravo Airways при посадке, пострадавших нет.

Об этом по состоянию 21:40 сообщает пресс-служба аэропорта.

В это время в городе прошел дождь, который сопровождался сильным ветром.

Во время посадки и торможения на мокрой полосе самолет развернуло и вынесло со взлетно-посадочной полосы.

Речь идет об самолете авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев. При приземлении в 20:40 он выкатился за взлетно-посадочную полосу. В это время на борту находилось 169 пассажиров.

Все пассажиры были эвакуированы и размещены в терминале в зале прилета.

На месте работает аварийно-спасательная бригада.

В аэропорту ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.

Было принято решение закрыть аэропорт на пять часов до 01.00 пятницы 15 июня.

Согласно расписанию, последний рейс, которому в этот вечер удалось вылететь, был в 20:00 (на Запорожье). Уже в 22:40 рейс на Варшаву отменен.

Напомним, 1 марта аэропорт Женевы остановил работу из-за сильных снегопадов