Аэропорт Борисполь объяснил отмену рейсов с болельщиками Ливерпуля

Пропустить самолеты с болельщиками Ливерпуля удалось, сместив график других рейсов в Борисполе

Заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне прокомментировал ситуацию с отменой чартерных рейсов с болельщиками Ливерпуля, которые не смогли прибыть в Киев на финал Лиги Чемпионов.

У себя в Facebook Дыхне написал, что Борисполь готов принять все рейсы с футбольными болельщиками.

По его словам, ситуация с отменой рейсов сложилась из-за "отсутствия необходимой коммуникации с отправляющей стороной (Ливерпуль и Реал Мадрид) посредством УЕФА".

Дыхне отметил, что прилет некоторых болельщиков Ливерпуля не был подтвержден аэропортом.

"На начальном этапе подготовки операционного плана по приему судов во время Лиги чемпионов мы констатировали инфраструктурную ограниченность Борисполя на предмет приема и стоянки широкофюзеляжных судов (класса Е). Поэтому их количество было ограничено до 8 от каждой стороны. Тем не менее, мы не вводили никаких ограничений на количество судов класса С (Боинг 737-800, Airbus 320), то есть чартеров, которыми операторы могли привозить фанатов", - объяснил Дыхне.

Всего несколько дней назад, по его словам, аэропорт получил запрос на слоты для ещё трех широкофюзеляжных судов на 26 мая.

"По нашему глубокому убеждению, мы не имеем права подтверждать слоты, не имея твердого убеждения в возможности вовремя и качественно обслужить самолет и не создать тем самым транспортный коллапс из-за накладок в графиках отправления", - подчеркнул Дыхне.

Он уточнил, что в результате переговоров с авиакомпаниями, чьи рейсы не связаны с перевозками болельщиков, аэропорту удалось сместить график и обеспечить прием дополнительных самолетов.

Дыхне также добавил, что в течение следующих суток аэропорт Борисполь будет работать на грани пропускной способности.

Ранее сообщалось, что около тысячи болельщиков футбольного клуба Ливерпуль не смогли попасть в Киев на финал Лиги чемпионов из-за отмены рейсов.

Причиной отмены рейсов стало то, что аэропорт Борисполь не смог выделить время для посадки самолетов.