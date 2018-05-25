Около тысячи фанатов Ливерпуля не смогли попасть в Киев из-за отмены рейсов

Из-за проблем с чартерами тысяча фанатов Ливерпуля не может попасть в Киев

Около тысячи болельщиков футбольного клуба Ливерпуль не смогли попасть в Киев на финал Лиги чемпионов из-за отмены рейсов.

Как сообщает Sky News, в Киев должно было лететь три самолета с болельщиками, однако их рейсы отменили.

Причиной отмены рейсов стало то, что аэропорт Борисполь не смог выделить время для посадки самолетов.

В свою очередь в заявлении на официальном сайте Ливерпуля говорится, что компания World Choice Sports зафрахтовала самолет для чартеров в Киев, однако у нее возникли разногласия с украинскими авиационными властями из-за размера лайнера.

В данный момент представители ФК Ливерпуль, УЕФА, киевских властей, муниципалитета Ливерпуля и ливерпульского аэропорта имени Джона Леннона пытаются найти решение сложившейся ситуации.

Кроме того, мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил, что непосредственно сотрудничает с Виталием Кличко, чтобы решить эту проблему.

Он сообщил, что "Кличко помог провести переговоры с директором Борисполя и забронировать два часовых слота".

"Что произойдет дальше, зависит от этой компании, надеюсь, она сможет все решить", - написал он у себя в Twitter.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский Реал и английский Ливерпуль состоится 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве.