Около тысячи фанатов Ливерпуля не смогли попасть в Киев из-за отмены рейсов

Около тысячи болельщиков футбольного клуба Ливерпуль не смогли попасть в Киев на финал Лиги чемпионов из-за отмены рейсов.
Как сообщает Sky News, в Киев должно было лететь три самолета с болельщиками, однако их рейсы отменили.
Причиной отмены рейсов стало то, что аэропорт Борисполь не смог выделить время для посадки самолетов.
В свою очередь в заявлении на официальном сайте Ливерпуля говорится, что компания World Choice Sports зафрахтовала самолет для чартеров в Киев, однако у нее возникли разногласия с украинскими авиационными властями из-за размера лайнера.
В данный момент представители ФК Ливерпуль, УЕФА, киевских властей, муниципалитета Ливерпуля и ливерпульского аэропорта имени Джона Леннона пытаются найти решение сложившейся ситуации.
Кроме того, мэр Ливерпуля Джо Андерсон заявил, что непосредственно сотрудничает с Виталием Кличко, чтобы решить эту проблему.
Он сообщил, что "Кличко помог провести переговоры с директором Борисполя и забронировать два часовых слота".
"Что произойдет дальше, зависит от этой компании, надеюсь, она сможет все решить", - написал он у себя в Twitter.
Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский Реал и английский Ливерпуль состоится 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве.
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