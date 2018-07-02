Адвокат: Сенцова пока принудительно не кормят

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что его подзащитного пока принудительно не кормят.

Об этом он заявил в эфире программы Завтра - совместного проекта Радио Свобода и телеканала 112 Украина.

"Кормление обсуждал Олег с начальником медицинской части только после того, как у Олега наступит второй кризис", - отметил адвокат.

По его словам, первый кризис у украинской режиссера произошел на 26-й день его голодовки.

Динзе отметил, что пища для принудительного голодания является белково-витаминной смесью. Она похожа на детское питание светлого цвета. Дают ее лицам, голодавшим определенное время и которые не могут принимать обычную пищу, чтобы они выходили из голодовки.

Как сообщал Динзе после посещения своего подзащитного 21 июня, Сенцов находится в отдельной палате медчасти колонии, врачи которой делают все возможное для сохранения жизни заключенного. У Олега обострились проблемы с сердцем и почками. По свидетельству врачей колонии, кризисная ситуация со здоровьем Сенцова может наступить в ближайшее время.

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).

Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.