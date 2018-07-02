02 июля 2018, понедельник

Адвокат: Сенцова пока принудительно не кормят

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Олега Сенцова пока принудительно не кормят

Олега Сенцова пока принудительно не кормят

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе рассказал, что его подзащитного пока принудительно не кормят.

Об этом он заявил в эфире программы Завтра - совместного проекта Радио Свобода и телеканала 112 Украина.

"Кормление обсуждал Олег с начальником медицинской части только после того, как у Олега наступит второй кризис", - отметил адвокат.

По его словам, первый кризис у украинской режиссера произошел на 26-й день его голодовки.

Динзе отметил, что пища для принудительного голодания является белково-витаминной смесью. Она похожа на детское питание светлого цвета. Дают ее лицам, голодавшим определенное время и которые не могут принимать обычную пищу, чтобы они выходили из голодовки.

Как сообщал Динзе после посещения своего подзащитного 21 июня, Сенцов находится в отдельной палате медчасти колонии, врачи которой делают все возможное для сохранения жизни заключенного. У Олега обострились проблемы с сердцем и почками. По свидетельству врачей колонии, кризисная ситуация со здоровьем Сенцова может наступить в ближайшее время.

5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).

Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.

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