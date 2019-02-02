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Адвокат посетил политзаключенного Кольченко в российской колонии

Сегодня, 04:39
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Nikolay Shchur via Facebook

По словам адвоката, Александр Кольченко не имеет жалоб к условиям своего содержания

Во вторник, 29 января, адвокат Уральской правозащитной группы посетил украинского политзаключенного Александра Кольченко в исправительной колонии в Копейске.

Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook.

"Температурный режим нормальный, питание согласно установленным нормам, отношения в отряде нормальные, витамины пока не нужны, лекарства - тоже, болей в сердце нет", - передает правозащитница слова Кольченко.

По словам адвоката, украинский политзаключенный не имеет жалоб к условиям своего содержания в колонии Челябинской области РФ, но имеет нездоровый вид.

"Не понравился он мне. Бледный какой-то, худенький совсем и замкнутый. Напряженный. Улыбаться перестал", - передает правозащитница слова адвоката.

Татьяна Щур напоминает, что 25 декабря 2018 года адвокат и Александр Кольченко уже встречались.

"Тогда тоже все было нормально, никаких изменений со времени предыдущей встречи: посещает спортивный зал, библиотеку, получает диетпитание в виде ложки сыра, кусочка масла и яйца пару раз в неделю", - отмечает правозащитница.

Через два дня, 27 декабря, стало известно, что Кольченко "закрывают в ШИЗО на десять суток по какому-то формальному поводу".

"За что? "За самовольное передвижение вне локального участка". Но так "передвигаются" по колонии все и всегда. И только перед особыми днями особых осужденных вычленяют и наказывают. Причем, когда и где это было, кто написал рапорт, осужденный, как правило, не помнит или не знает", - добавляет Щур.

Александра Кольченко задержали по подозрению в "терроризме" 16 мая 2014 года. По сфабрикованному обвинению 25 августа 2015 года его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Теги:   Адвокат Россия Александр Кольченко

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