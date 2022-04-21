Оккупанты захватили 80% Луганской области, но ситуация может измениться в любой момент — глава ОВА 21 апреля, 09:11 Цей матеріал також доступний українською 80% Луганской области захватили оккупанты, заявил Сергей Гайдай (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты захватили 80% территории области.

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«Теперь честно о том, что происходит. Да, 80% наших территорий сейчас контролируют рашисты. Кременная под орками, Рубежное и Попасная частично», — написал он у себя в Telegram.

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При этом, по его словам, бои продолжаются и ситуация может измениться в любой момент.

«Обстрелы усилились. Люди не могут выйти из бомбоубежищ, настолько плотно бъют. На оккупированных территориях россияне мародерят, открывают квартиры, забирают автомобили», — добавил Гайдай.

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