Оккупанты захватили 80% Луганской области, но ситуация может измениться в любой момент — глава ОВА

21 апреля, 09:11
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80% Луганской области захватили оккупанты, заявил Сергей Гайдай (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

80% Луганской области захватили оккупанты, заявил Сергей Гайдай (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты захватили 80% территории области.

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«Теперь честно о том, что происходит. Да, 80% наших территорий сейчас контролируют рашисты. Кременная под орками, Рубежное и Попасная частично», — написал он у себя в Telegram.

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При этом, по его словам, бои продолжаются и ситуация может измениться в любой момент.

«Обстрелы усилились. Люди не могут выйти из бомбоубежищ, настолько плотно бъют. На оккупированных территориях россияне мародерят, открывают квартиры, забирают автомобили», — добавил Гайдай.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Станица Луганская Сергей Гайдай Война России против Украины

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