Скандал в 60-й ОМБр. Решетилова заявила, что докладывала о ситуации Сырскому и командованию всех уровней, но это не помогло

21 июля, 22:05
Решетилова прокомментировала обвинения медика 60-й мехбригады (Фото: Ольга Решетилова / Facebook)

Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова заявила, что докладывала командованию всех уровней, в частности, главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому о ситуации в 60-й отдельной механизированной бригаде.

«По 60-й ОМБр некоторое время назад я докладывала командованию всех уровней, в том числе главкому. Имела перед тем часовой разговор с комбригом. Не помогло», — написала Решетилова в понедельник, 21 июля, в Facebook.

По ее словам, конфликтные ситуации «не возникают на ровном месте». В основном сознательный рядовой и офицерский состав пытается «достучаться» и донести проблемы подразделений до командования.

Кроме этого, Уполномоченный президента заявила, что в Генштабе «без всякой реакции» находятся два ее письма с требованием проверки другого, смежного, подразделения, где «взорвется со дня на день».

«Очень жду принятия закона о Военном омбудсмане, чтобы мы наконец могли работать и взаимодействовать иначе. И просто умоляю нардепов не блокировать и наконец принять законопроект», — написала Решетилова.

21 июля начальник медицинского пункта 3-го механизированного батальона 60-й отдельной механизированной бригады Андрей Зотя заявил о нарушении прав военных и сокрытии санитарных потерь.

По его словам, командир батальона Богдан Дивак и начальник штаба Евгений Воробьев в разговоре по телефону требовали отменить медицинские освобождения военным по состоянию здоровья. Кроме того, они, по словам Зоти, приказывали не оказывать медицинскую помощь бойцам батальона.

Военный медик сообщил о систематических нарушениях прав военнослужащих, которые, по его словам, происходят под руководством командира бригады Андрея Бородина. Зотя отметил, что ему известно о случаях сокрытия санитарных потерь, которые не фиксируются в журнале боевых действий.

В ответ на это пресс-служба 60 отдельной механизированной бригады сообщила, что в подразделении начали служебную проверку.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Скандал Ольга Решетилова Права человека Военнослужащий Боевые потери

Поделиться:

