Военный медик заявил о сокрытии санитарных потерь и нарушении прав в 60-й ОМБр. В бригаде начали проверку

Андрей Зотя заявил, что в его бригаде нарушают права военнослужащих (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Об этом Зотя в понедельник, 21 июля, написал в Facebook.

По его словам, командир батальона Богдан Дивак и начальник штаба Евгений Воробьев в разговоре по телефону требовали отменить медицинские освобождения военным по состоянию здоровья. Кроме того, они, по словам Зоти, приказывали не оказывать медицинскую помощь бойцам батальона.

Военный медик сообщил о систематических нарушениях прав военнослужащих, которые, по его словам, происходят под руководством командира бригады Андрея Бородина. Зотя отметил, что ему известно о случаях сокрытия санитарных потерь, которые не фиксируются в журнале боевых действий.

Он также выразил готовность предоставить показания и доказательства правоохранителям относительно, как он утверждает, грубых нарушений со стороны руководства бригады и батальона, а также их профессиональной некомпетентности. Отдельно Зотя обвинил начальника медицинской службы бригады Дмитрия Башмакова в сокрытии незаконных приказов командиров.

Медик обнародовал аудиозаписи разговоров с начальником медицинской службы Дмитрием Башмаковым, а также голосовое сообщение, которое, по его словам, принадлежит начальнику штаба Виктору Воробьеву, в подтверждение своих заявлений.

В ответ на это пресс-служба 60 отдельной механизированной бригады сообщила, что в подразделении начали служебную проверку. К выяснению обстоятельств привлекли представителей контролирующих структур и военной службы правопорядка. Как отмечается в заявлении, все предоставленные материалы, включая аудиозаписи, будут рассмотрены в рамках действующего законодательства.

Санитарные потери — ранения, повреждения, травмированные и больные, которые потеряли боеспособность (работоспособность) не менее чем на сутки и поступили на этапы медицинской эвакуации.