«Элита» российской армии. ВСУ взяли в плен десантников 98-й дивизии РФ в Часовом Яру — фото

16 июля, 21:09
Военные 24 ОМБр имени короля Даниила взяли в плен десантников (Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила / Facebook)

Военные 24 ОМБр имени короля Даниила взяли в плен десантников (Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила / Facebook)

Военные 24-й ОМБр имени короля Даниила взяли в плен десантников 98-й дивизии, которых считали «элитой» ВС РФ, в Часовом Яру Донецкой области, сообщила пресс-служба бригады.

Как отмечают украинские военные, несмотря на боевой опыт в Чечне, Грузии и Сирии, нынешний состав дивизии значительно изменился — в ее ряды попадают малоподготовленные лица с криминальным прошлым, которых освобождают из колоний и отправляют в штурмы как «человеческий ресурс, потраченный наперед».

«Пленные признаются: были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют. Деньги, амнистия, обещания — все исчезает под первым обстрелом. А выжить хочется всем», — говорится в сообщении.

24 ОМБр имени короля Даниила / Facebook
Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила / Facebook
Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила / Facebook
Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила / Facebook
Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила / Facebook
Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила / Facebook
Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила / Facebook

30 мая в 24 ОМБр заявили, что за последние три места российские захватчики почти не продвинулись в Часовом Яру Донецкой области, в частности, благодаря дронам-бомбардировщикам и их экипажам Сил обороны Украины.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Пленные Часов Яр Донецкая область Война России против Украины Российская агрессия Десантники

