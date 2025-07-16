Как отмечают украинские военные, несмотря на боевой опыт в Чечне, Грузии и Сирии, нынешний состав дивизии значительно изменился — в ее ряды попадают малоподготовленные лица с криминальным прошлым, которых освобождают из колоний и отправляют в штурмы как «человеческий ресурс, потраченный наперед».

«Пленные признаются: были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют. Деньги, амнистия, обещания — все исчезает под первым обстрелом. А выжить хочется всем», — говорится в сообщении.

Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила / Facebook

30 мая в 24 ОМБр заявили, что за последние три места российские захватчики почти не продвинулись в Часовом Яру Донецкой области, в частности, благодаря дронам-бомбардировщикам и их экипажам Сил обороны Украины.