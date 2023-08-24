Коммунисты думали, что не выйдут живыми. NV приводит воспоминания очевидцев о том, как Верховная Рада принимала Акт о независимости Украины 24 августа, 05:32 NV Премиум Киевляне под стенами Верховной Рады 24 августа 1991 года (Фото:Укрінформ)

Черновик документа составил Левко Лукьяненко, отредактировал его Дмитрий Павлычко, а зачитал с трибуны Леонид Кравчук — 32 года назад Верховная Рада УССР проголосовала за независимость Украины, только два депутата были против.

«Леонид Кравчук попросил депутатов начать голосование. За считанные секунды на огромном табло за ним высветился результат. Зал взорвался радостными криками. Депутаты срывались с мест, обнимались, не разбирая, кто демократ, кто коммунист. Всех охватила эйфория», — так описывает историк Сергей Плохий вечернее заседание Верховной Рады 24 августа 1991 года, когда парламент принял Акт провозглашения независимости Украины.

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346 депутатов проголосовали «за», 2 — «против», 5 воздержались. На часах было 17:55.

Черновик этого документа накануне составил от руки на нескольких страницах школьной тетради народный депутат Левко Лукьяненко, который много лет провел в советских концлагерях. Поэт и парламентарий Дмитрий Павлычко внес некоторые правки, и Кравчук, тогда председатель Верховной Рады, уже с набранного на печатной машинке листа зачитал текст этого документа.

Митинг за выход Украины из СССР, 23 августа 1991 года / Фото: Укрінформ