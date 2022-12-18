Международный день мигрантов: сколько людей выехало из Украины из-за войны — данные ООН 18 декабря, 15:21 18 декабря в мире отмечают Международный день мигрантов (Фото:Государственная миграционная служба Украины)

18 декабря в мире отмечается Международный день мигранта. В этом году из-за полномасштабной войны РФ против Украины мир постиг крупнейший миграционный кризис со времен Второй мировой. Сотни тысяч украинцев покинули свои дома, чтобы уберечь себя и своих детей. Собрали ключевые данные об украинских беженцах.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, более 7,8 миллиона украинцев зарегистрированы как беженцы в странах Европы.



Еще 6,5 млн граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами.

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Среди стран, где зарегистрировано наибольшее количество украинских беженцев:

Польша — 1 529 355

Германия — 1 021 667

Чехия — 466 872

Италия — 164 171

Испания — 156 753

Великобритания — 147 800

Болгария — 146 659

Также, по данным ООН, более 2,8 миллионов украинцев оказались на территории страны-агрессора РФ — среди них и принудительно депортированные.

4 декабря 1990 года Генассамблея ООН приняла Международную конвенцию по защите прав мигрантов и членов их семей. А 10 лет спустя 18 декабря стало днем признания роли и вклада мигрантов в развитие общества. По данным ЮНЕСКО, основной причиной миграции является стремление человека к достойной, безопасной и мирной жизни.