Международный день мигрантов: сколько людей выехало из Украины из-за войны — данные ООН
18 декабря в мире отмечают Международный день мигрантов (Фото:Государственная миграционная служба Украины)
18 декабря в мире отмечается Международный день мигранта. В этом году из-за полномасштабной войны РФ против Украины мир постиг крупнейший миграционный кризис со времен Второй мировой. Сотни тысяч украинцев покинули свои дома, чтобы уберечь себя и своих детей. Собрали ключевые данные об украинских беженцах.
По данным Агентства ООН по делам беженцев, более 7,8 миллиона украинцев зарегистрированы как беженцы в странах Европы.
Еще 6,5 млн граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами.
Среди стран, где зарегистрировано наибольшее количество украинских беженцев:
- Польша — 1 529 355
- Германия — 1 021 667
- Чехия — 466 872
- Италия — 164 171
- Испания — 156 753
- Великобритания — 147 800
- Болгария — 146 659
Также, по данным ООН, более 2,8 миллионов украинцев оказались на территории страны-агрессора РФ — среди них и принудительно депортированные.
4 декабря 1990 года Генассамблея ООН приняла Международную конвенцию по защите прав мигрантов и членов их семей. А 10 лет спустя 18 декабря стало днем признания роли и вклада мигрантов в развитие общества. По данным ЮНЕСКО, основной причиной миграции является стремление человека к достойной, безопасной и мирной жизни.