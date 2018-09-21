Активистка Катерина Гандзюк перенесла 11 операций после нападения в Херсоне

Активистка и сотрудница Херсонского горсовета Катерина Гандзюк перенесла 11 операций после нападения.

Об этом сообщил ее муж Сергей Денисов, пишет Центр информации о правах человека.

По его словам, последняя операция по пересадке кожи была проведена 18 сентября.

Супруг Гандзюк рассказал, что врачам удалось сохранить активистке зрение, новая кожа частично прижилась, ее состояние в целом улучшается.

В то же время, существуют риски для жизни.

"Врачи все еще не исключают возможные риски, а значит и угрозу жизни через наименьшую инфекцию, которая может помешать лечению и выздоровлению, поэтому Екатерина до сих пор в реанимации. Ее состояние надо постоянно поддерживать", - резюмировал Денисов.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Кроме того, суд закрыл дело против Николая Новика, которого первым задержали по подозрению в покушении на Гандзюк. Его вина в совершении преступления не доказана.