У Румунії біля кордону з Молдовою знайшли безпілотник з вибухівкою

У румунському повіті Васлуй виявили невідомий безпілотник, на якому, за попередніми даними, була вибухова частина. Про це повідомляє Digi24 у вівторок, 1 вересня.

Безпілотник знайшли 1 вересня місцеві жителі поблизу населеного пункту Війшоара, приблизно за 30 кілометрів від кордону з Молдовою.

Після виявлення територію навколо місця падіння ізолювали. На місце події прибула піротехнічна група Румунської розвідувальної служби (SRI), яка перевіряє знахідку.

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За попередньою інформацією спецслужб, апарат міг містити вибухівку. Наразі невідомо, кому належить безпілотник та за яких обставин він опинився на території Румунії.

Внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав, пошкоджень майна також не зафіксували.

Розслідуванням інциденту займеться прокуратура при Апеляційному суді Ясс. Правоохоронці мають встановити походження безпілотника та обставини його падіння.

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Напередодні, у ніч проти 1 вересня, у Румунії оголошували повітряну тривогу та підіймали авіацію через загрозу порушення повітряного простору країни під час російських ударів по півдню Одеської області.

Також 1 вересня російські ударні безпілотники атакували поромний пункт пропуску Орлівка на українсько-румунському кордоні, через що він тимчасово припинив роботу.