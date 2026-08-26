У Румунії на пляжі знайшли уламок невідомого безпілотника

На пляжі румунського курорту Олімп в повіті Констанца вранці у середу, 26 серпня, знайшли уламок невідомого безпілотника з можливим вибуховим зарядом.

Про це пише Digi24.

Там зазначили, що на пляжі в Олімпі туристи виявили уламок дрона, який винесло на берег хвилями, після чого на місце викликали правоохоронців.

Ділянку пляжу огородили та обмежили доступ людей, а фахівці мають встановити походження предмета і перевірити, чи містить він вибухову речовину.

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За даними Digi24, попередньо в ньому могли виявити вибуховий заряд, тому очікується прибуття саперів.

16 серпня у румунському повіті Констанца виявили два підозрілі предмети, один із яких знайшли приблизно за 1,5 км від узбережжя порту Томіс і згодом ідентифікували як безпілотник.

14 серпня на пляжі румунського курорту Костінешть виявили фрагмент невідомого дрона — доступ туристів до частини узбережжя тоді обмежили.