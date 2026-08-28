У водах Румунії загорілося торговельне судно, президент заявив про можливий удар

У Чорному морі у водах Румунії загорілося торговельне судно , яке, за словами президента Нікушора Дана, могло зазнати удару та затонути, однак точні причини наразі невідомі.

Про це у четвер, 27 серпня, пише News.ro.

Там зазначили, що у Чорному морі, в межах виключної економічної зони Румунії, загорілося торговельне судно PROGRESS IV під прапором Домініканської Республіки. На борту перебували 12 членів екіпажу, усіх вдалося врятувати, проте одна людина зазнала поранень.

Реклама

Рятувальну операцію координував Центр морського порятунку Румунського морського управління, до неї залучили кораблі берегової охорони, рятувальні судна та прикордонний катер. Десятьох моряків забрали представники берегової охорони, ще двох підібрав торговельний корабель, який перебував поблизу.

Читайте також: У Румунії на пляжі знайшли уламок невідомого безпілотника

Операцію ускладнювали хвилі заввишки близько 2,5 метра. Президент Румунії Нікушор Дан припустив, що судно, ймовірно, могли атакувати.

«Судно зазнало удару і, схоже, затонуло, але наразі ми не знаємо, ким і як саме… Буде проведено розслідування, все з’ясується, але не варто вдаватися до спекуляцій», — додав він.

За даними румунської влади, сигнал про аварію надійшов близько 17:55, коли судно перебувало приблизно за 15 морських миль від Сфинту-Георге. До 20:47 усіх 12 членів екіпажу врятували.

Читайте також: Під час атаки РФ по Україні безпілотник залетів у повітряний простір Молдови й Румунії

16 серпня у румунському повіті Констанца виявили два підозрілі предмети, один із яких знайшли приблизно за 1,5 км від узбережжя порту Томіс і згодом ідентифікували як безпілотник.

14 серпня на пляжі румунського курорту Костінешть виявили фрагмент невідомого дрона — доступ туристів до частини узбережжя тоді обмежили.