Тімоті Еш

Тімоті Еш

Британський економіст, експерт з питань України

«Тато» вбив НАТО. Як нам не стати стравою в меню США і Росії

17 квітня, 06:02
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Якщо цього не зробити, Європа ризикує опинитися стравою «в меню» на бенкеті великих держав, серед яких США, Китай і Росія

За останні кілька тижнів мені довелося поспілкуватися з колишніми високопоставленими представниками британського оборонного відомства, ексміністрами і провідними експертами близьких до нього аналітичних центрів. Ми обговорювали майбутнє «особливих відносин» Лондона і Вашингтона, особливо в оборонній сфері.

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Критики — чи, радше, реалісти (включно зі мною самим) — стверджують, що «особливі стосунки», а разом із ними і сам НАТО, або вже мертві, або, принаймні, перебувають у критичному стані. До такого висновку їх підштовхує різка

Теги:   Війна Росії проти України НАТО Європа Оборона Дональд Трамп

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