Маск разблокирует аккаунт Трампа в Twitter 20 ноября, 03:29 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Brian Snyder)

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что аккаунт экс-президента Дональда Трампа в Twitter будет возобновлен. Он был заблокирован в январе 2021 года.

За это в опросе Маска проголосовало 51,8% пользователей сети.



«Люди высказались. Трамп будет восстановлен», — написал Маск.

В то же время, как пишет Reuters, Трамп в субботу заявил, что он не заинтересован в возвращении в Twitter.

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Аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram заблокировали на неопределенный срок после штурма здания Конгресса США 6 января 2021, когда его сторонники пытались не допустить утверждения победы кандидата от демократов Джо Байдена. В соцсетях 45-й президент публиковал посты, которыми, вероятно, поощрял действия участников штурма. После событий 6 января Трамп также закрыли доступ на платформы Twitter, YouTube и Snapchat.