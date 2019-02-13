Выборы 2019. Я не знаю, за кого голосовать, что мне делать?

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Что происходит?

31 марта 2019 года состоятся выборы президента Украины. Новоизбранный президент должен вступить в свои полномочия до 3 июня 2019-го.

Согласно украинским законам, президента избирают раз в пять лет. Первые выборы главы независимого государства Украина состоялись в 1991-м. Тогда победу одержал Леонид Кравчук. Его главным оппонентом тогда был глава Народного Руху України, известный политик Вячеслав Черновол, который погиб в автокатастрофе под Борисполем в 1999-м.

В 1994-м Кравчук соревновался за президентское кресло с Леонидом Кучмой — победу одержал Кучма и пробыл на этой должности два срока.

В 2004-м президентские выборы привели к Оранжевой революции: в лидеры вышли оппозиционер Виктор Ющенко и представитель Партии Регионов, тогдашний премьер Виктор Янукович. В результате президентом стал Ющенко, однако Янукович взял реванш: стал гарантом Конституции в 2010-м, опередив Юлию Тимошенко.

Предыдущие выборы были внеочередными: их провели в 2014-м, после того как Янукович бежал из страны после старта Евромайдана.