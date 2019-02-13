Выборы 2019. Я не знаю, за кого голосовать, что мне делать?
Сегодня, 18:21498
Сегодня, 18:21498
31 марта 2019 года состоятся выборы президента Украины. Новоизбранный президент должен вступить в свои полномочия до 3 июня 2019-го.
Согласно украинским законам, президента избирают раз в пять лет. Первые выборы главы независимого государства Украина состоялись в 1991-м. Тогда победу одержал Леонид Кравчук. Его главным оппонентом тогда был глава Народного Руху України, известный политик Вячеслав Черновол, который погиб в автокатастрофе под Борисполем в 1999-м.
В 1994-м Кравчук соревновался за президентское кресло с Леонидом Кучмой — победу одержал Кучма и пробыл на этой должности два срока.
В 2004-м президентские выборы привели к Оранжевой революции: в лидеры вышли оппозиционер Виктор Ющенко и представитель Партии Регионов, тогдашний премьер Виктор Янукович. В результате президентом стал Ющенко, однако Янукович взял реванш: стал гарантом Конституции в 2010-м, опередив Юлию Тимошенко.
Предыдущие выборы были внеочередными: их провели в 2014-м, после того как Янукович бежал из страны после старта Евромайдана.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное для Украины количество кандидатов на пост президента — 44 человека. Однако до 7 марта они имеют право подать в ЦИК заявление об отказе участвовать в избирательной гонке.
Среди тех, кто метит на пост главы государства, есть как известные политики, которые баллотируются уже не в первый раз, такие как Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Анатолий Гриценко, Ольга Богомолец, действующий президент Петр Порошенко, так и малоизвестные широкой общественности имена. Например, кандидат сельскохозяйственных наук, бывший председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, телеведущий Владимир Петров и другие.
Детально о всех зарегистрированных кандидатах можно прочесть здесь.
Да, таких около полусотни. Среди них, например, летчица и нардеп Надежда Савченко, а также — скандальная активистка Ирма Крат.
В ЦИК рассказали, что эти кандидаты не внесли обязательный для каждого кандидата денежный залог в сумме 2,5 млн грн. Взнос перечисляют на специальный счет избирательной комиссии. Это своего рода фильтр, который позволяет уже на этапе регистрации отсеять кандидатов без серьезных намерений.
Победителю гонки, кандидатам, которые прошли во второй тур, а также тем, кому отказали в регистрации, этот залог возвращают. Остальным — нет, и средства идут в госбюджет.
Первое, что нужно знать: часть из тех, кто баллотируется — это технические кандидаты. То есть, те, кто участвует в выборах не ради победы, потенциально непроходные кандидаты.
Такие люди заведомо осознают, что не выиграют и даже не войдут в топ лидеров. Они регистрируются с другими целями. Например, оттянуть на себя часть голосов, чтобы потенциальные лидеры получили меньше поддержки.
В этом году в списке кандидатов есть люди с одинаковыми фамилиями и даже инициалами. Их несложно будет перепутать в длинном бюллетене.
Например, есть целых два человека с фамилией Шевченко: Игорь и Александр. Игорь Шевченко — бывший министр экологии и природных ресурсов в Кабмине Арсения Яценюка, Александр Шевченко — малоизвестный член партии УКРОП.
Помимо лидера Батькивщины Юлии Владимировны Тимошенко в президенты баллотируется также Юрий Владимирович Тимошенко, бывший член фракции Народный фронт - у них полное совпадение комбинации Фамилия + инициалы: Тимошенко Ю. В. Лидер БЮТ уже назвала его техническим кандидатом.
Нередко технические кандидаты — это малоизвестные персоны, которые возникли фактически из ниоткуда. Но не всегда. Иногда в качестве технического кандидата могут выдвинуть более-менее известного человека, политика мелкого калибра, но действовать он будет в интересах кого-нибудь более авторитетного.
Как правило, технические кандидаты не уделяют должного внимания агитации, не занимаются своей раскруткой, не ведут предвыборную кампанию так, как это делают другие.
Они редко выступают на публике и дают интервью, а если и делают какие-то заявления, то это не реклама себя, а критика других кандидатов, а может, и одного конкретного кандидата-соперника. Все ради того, чтобы испортить имидж оппонента.
На парламентских выборах в 2014-м, например, от Интернет-партии Украины выдвигался Дарт Вейдер — вымышленный персонаж из известной саги Звездные войны. Перед этим он хотел баллотироваться и в президенты, но ЦИК отказал ему в регистрации. В 2015-м Вейдер баллотировался также в Одесский облсовет.
Выборы лучше посетить в любом случае. Воспользуйтесь своим правом волеизъявления и свободного выбора. Потому что в некоторых соседних государствах избиратели лишены возможности честно выбирать президента своей страны.
К примеру, в 2019-м исполняется 25 лет с тех пор, как Александр Лукашенко стал президентом Республики Беларусь. Первым и пока что единственным за четверть века. Президентские выборы в Беларуси проходят каждые пять лет, и за все это время никому не удалось подвинуть Лукашенко с этого поста. Следующие президентские выборы в Беларуси состоятся в 2020-м.
Фальсификация, к сожалению — довольно распространенное явление на выборах в Украине. Есть несколько популярных способов украсть ваш голос или подделать результаты.
Например, во время голосования вне избирательных участков: на дому, в местах лишения свободы, медучреждениях типа психоневрологических диспансеров или интернатов и в других закрытых структурах.
Жертвами нередко становятся избиратели, которые легко поддаются воздействию других, не способны принять самостоятельное решение в силу состояния здоровья, также — пожилые люди.
“Агитаторы” могут ходить по квартирам, где проживают одинокие пенсионеры, и убеждать их продать свой голос за 1000 грн. В качестве “гарантии” иногда просят предоставить паспортные данные. Ни в коем случае не давайте такую информацию посторонним людям и предупредите об этом близких — все может обернуться мошенничеством.
Когда-то и правда можно было так делать. Но современное украинское законодательство не предполагает такого варианта.
Часто те, кто не хочет голосовать ни за одного из предложенных кандидатов, просто портят свой бюллетень. Вот как это выглядело на предыдущих выборах.
Это все же лучше, чем не явиться на участок вообще: так вы хотя бы обеспечите явку и воспользуетесь своим правом голоса напрямую.