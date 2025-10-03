«Родные не имели никаких известий». Из плена вернулся гражданский украинец, который попал в застенки РФ во время оккупации Бучи

2 октября в рамках нового обмена пленными домой вернулся гражданский украинец Сергей Ахметов. Мужчина попал в плен в марте 2022 года, когда россияне оккупировали Бучу.

Об этом сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

«Сегодня в Буче — большая радость. Домой вернулся наш земляк, гражданский пленный Сергей Ахметов.

Его захватили оккупанты еще в марте 2022 года, во время оккупации города. С тех пор родные не имели никаких известий, а сам он находился в Брянском СИЗО № 2. После трех долгих лет ожидания Сергей снова свободен", — отметил Федорук.

По словам городского головы, сейчас мужчина находится в больнице и получает необходимую помощь, а впереди Сергея ждет восстановление после более трех лет в российских застенках.

«Для нашей громады это не только личная победа, но и символ надежды для каждого, кто ждет своих родных.

Но борьба продолжается. В плену до сих пор остаются 33 гражданских жителя Бучанской громады. Мы продолжаем делать все возможное для их освобождения — обращаемся в государственные институты и международные организации, поднимаем этот вопрос на каждой встрече", — добавил Анатолий Федорук.

В марте 2024 года представители Медийной инициативы за права человека рассказали, что до полномасштабного вторжения Сергей изготавливал деревянные игрушки. После оккупации Бучи семья мужчины эвакуировалась, однако он решил остаться в родном городе, откуда и попал в плен.

Жена Елена узнала от освобожденных гражданских заложников, что сначала оккупанты незаконно удерживали Сергея на территории Гостомельского аэропорта, где над пленными издевались: «Их били, даже еду давали в тех ведрах, в которые они ходили в туалет. Среди заложников были и женщины. Гражданских украинцев заставляли выходить на улицу во время обстрелов, используя их как живой щит», — рассказывала женщина.

После этого мужчину перевезли в СИЗО № 2 Новозыбкова Брянской области РФ, где пытки над гражданскими продолжились. При этом россияне скрывали то, что в СИЗО держат гражданских заложников.

«Им [украинским пленным — ред.] запрещают сидеть, не дают времени нормально помыться, поесть и почти не выводят на улицу. Также украинцы подвергаются идеологическому давлению и не могут общаться с родными. Вследствие ненадлежащих условий содержания у пленных ухудшается состояние здоровья, однако надлежащего лечения они не получают», — отмечалось в заметке Медийной инициативы за права человека о содержании украинцев в плену РФ.

Напомним, 2 октября из российского плена удалось вернуть 185 украинских защитников, среди которых представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Также домой вернулось 20 гражданских украинцев. Большинство из людей, которые 2 октября освободились из плена, находились в застенках РФ с 2022 года.