Во вторник, 27 октября, Украина отмечает День украинской письменности и языка. И именно в этот день украинцы традиционно объединяются для написания Радиодиктанта национального единства . В 2026 году он прошел в 27-й раз.

Вот уже 26 лет написание радиодиктанта — одна из любимых общих традиций украинцев. Его пишут школьники и офисные сотрудники, пенсионеры, государственные служащие и военные на передовой. Еще несколько дней после диктанта украинцы обсуждают его текст и результаты.

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Транслиция радиодиктанта национального единства началась 27 октября в 11:00.

Радиодиктант 2026 — видео

Присоединиться к написанию Радиодиктанта может каждый желающий — как в Украине, так и за рубежом: после начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев нашли убежище за пределами страны, и ощутить себя частью великого и славного народа в этот день — особенно волнительно. Ведь десятки тысяч людей одновременно берут в руки ручки и карандаши.

Кто написал и кто читает Радиодиктант 2026

В этом году написать текст доверили писателю, поэту и ветерану российско-украинской войны Артуру Дроню, известному по книге короткой прозы о войне глазами солдата Хемингуэй ничего не знает. Текст называется Письмо, которое не заканчивается. Автор пообещал, что он будет несложным и не будет содержать диалектизмов.

Впервые в истории Радиодиктанта текст зачитают сразу два чтеца. Один из них — учитель украинского языка и литературы, обладатель звания Лучший учитель Украины 2021 года по версии премии Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков. Вместе с ним текст будет читать общественный деятель и основательница книжного приложения UnderBooks, популяризирующего украинские книги, Даша Астафьева. Участие Даши Астафьевой в диктанте вызвало оживленные обсуждения в Сети после объявления имен чтецов.

Во время проведения Радиодиктанта национального единства украинцам предложат объединить усилия для сбора средств на создание системы противовоздушной обороны против дронов, чтобы защитить украинское небо от российских беспилотников. Организаторы Радиодиктанта объявили сбор Пиши свое, сбивай вражеское в поддержку проекта Дронопад фонда Повернись живим.

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Присоединиться к сбору можно по ссылке или по штрихкоду во время трансляции Радиодиктанта.

По традиции, проверить правильность написания радиодиктанта можно двумя способами: отправив его на проверку экспертам или самостоятельно сверившись с текстом после его обнародования. Текст будет опубликован на сайтах Украинского радио и Суспільне Культура уже 29 октября — через два дня после того, как организаторы завершат прием работ на проверку.

Отправить текст на проверку необходимо до 11:00 29 октября — онлайн или офлайн. Чтобы отправить работу онлайн, текст нужно сфотографировать или отсканировать и переслать в формате jpg, png, jpeg, tiff или pdf на электронный адрес rd@suspilne.media. Бумажное письмо можно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. На штемпеле должна стоять дата не позднее 28 октября.

Когда объявят результаты радиодиктанта

Результаты радиодиктанта будут обнародованы после того, как комиссия проверит все поступившие на проверку письма. Так, в прошлом году радиодиктант писали 27 октября, а текст обнародовали ровно через месяц — 27 ноября.

Рекорды Радиодиктанта национального единства

В 2014 году Киевский университет имени Бориса Гринченко установил рекорд по самому массовому написанию Радиодиктанта на одной локации.

Также среди примечательных моментов выделяется 2018 год: тогда текст на проверку отправили 32 799 человек. В том году 311 человек не допустили ни одной ошибки.

В 2024 году Радиодиктант на платформах Суспільного мовлення впервые набрал более 700 тысяч просмотров.

7 и 97 — возраст самого юного и самого пожилого участника Радиодиктанта за все годы.

Среди участников радиодиктанта была 90-летняя незрячая женщина — она писала текст с помощью соседки, которая записывала всё с её слов.

77-летняя Христина Гоянюк, врач-бактериолог из Львова, писала Радиодиктант 25 раз подряд — с самого первого года его проведения. Она неоднократно присылала работы, в которых не допускала ни одной ошибки, и становилась победительницей Радиодиктанта.