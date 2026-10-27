Текст Артура Дроня. Українці написали Радіодиктант національної єдності — відео

У вівторок, 27 жовтня, Україна відзначає День української писемності та мови. І саме в цей день українці традиційно єднаються в написанні Радіодиктанту національної єдності . У 2026 році він пройшов у 27-й раз.

Ось уже 26 років написання Радіодиктанту є для українців однією з улюблених спільних традицій. Його пишуть учні шкіл й офісні клерки, пенсіонери, державні посадовці та воїни на передовій. Ще декілька днів після диктанту українці обговорюють текст і результати диктанту.

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Трансляція радіодиктанту національної єдності розпочалася 27 жовтня об 11:00.

Радіодиктант 2026 — відео

Долучитися до написання Радіодиктанту може кожен охочий в Україні і за кордоном: після початку повномасштабного вторгнення мільйони українців знайшли прихисток за межами Україні і відчути себе частиною великого і славетного народу у цей день — особливо щемко. Адже десятки тисяч людей одночасно беруть до рук ручки й олівці.

Хто написав і хто зачитує Радіодиктант 2026

Цьогоріч стати автором тексту довірили письменнику, поету ті ветерану російсько-української війни Артуру Дроню, відомому за книгою короткої прози про війну очима солдата Гемінґвей нічого не знає. Текст називається Лист, який не закінчується. Автор пообіцяв, що він буде не складний і не міститиме діалектизмів.

Уперше в історії Радіодиктанту текст зачитають одразу двоє читців. Один із них — це вчитель української мови та літератури, володар звання Найкращий вчитель України 2021 року за версією премії Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков. Разом із ним текст читатиме громадська діячка та засновниця книжкового застосунку, який популяризує українські книги, UnderBooks Даша Астаф'єва. Участь Даші Астаф'євої в диктанті викликала жваві обговорення у Мережі після оголошення імен читців.

Під час проведення Радіодиктанту національної єдності українцям запропонують об'єднати зусилля у зборі коштів на розбудову системи дронового ППО для захисту українського неба від російських безпілотників. Організатори Радіодиктанту оголосили збір Пиши своє, збивай вороже на підтримку проєкту Дронопад фонду Повернись живим.

Долучитися до збору можна за посиланням або за штрихкодом під час трансляції Радіодиктанту.

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За традицією, перевірити правильність написання радіодиктанту можна двома способами: надіславши його на перевірку експертам або самостійно звірившись із текстом після його оприлюднення. Текст буде опубліковано на сайтах Українського радіо та Суспільне Культура вже 29 жовтня — через два дні після того, як організатори завершать прийом робіт на перевірку.

Відправити текст на перевірку необхідно до 11:00 29 жовтня — онлайн або офлайн. Щоб відправити роботу онлайн, текст треба сфотографувати або відсканувати й у форматі jpg, png, jpeg, tiff, pdf відправити на електронну адресу rd@suspilne.media. Паперового ж листа можна відправити за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. На штемпелі повинна бути дата не пізніше 28 жовтня.

Коли оголосять результати Радіодиктанту

Результати Радіодиктанту будуть оприлюднені після того, як комісія перевірить усі листи, які надійшли для перевірки. Так, у минулому році Радіодиктант писали 27 жовтня, а текст оприлюднили рівно через місяць — 27 листопада.

Рекорди Радіодиктанту національної єдності

У 2014 році Київський університет імені Бориса Грінченка встановив рекорд із наймасовішого написання Радіодиктанту на одній локації.

Також серед цікавого виокремився 2018 рік — тоді на перевірку надіслали текст 32 799 людини. У той рік жодної помилки не зробили 311 людей.

У 2024 році Радіодиктант на платформах Суспільного Мовлення вперше зібрав понад 700 тисяч переглядів.

7 та 97 — вік наймолодшого і найстаршого учасника Радіодиктанту за всі роки.

Серед учасників Радіодиктанту була 90-річна незряча жінка — вона писала текст із допомогою сусідки, яка записувала все з її слів.

25 разів поспіль, із першого року заснування, Радіодиктант писала 77-річна Христина Гоянюк, лікарка-бактеріологиня зі Львова. Неодноразово жінка надсилала роботи, у яких не припускалася жодної помилки при написанні, і ставала переможницею Радіодиктанту.