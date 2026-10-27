После ночи обстрелов. Бережная, Грубич и Ажнов написали Радиодиктант национального единства — фоторепортаж из Киева

27 октября, 13:00
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Во вторник, 27 октября, в День украинской письменности и языка, состоялся уже ставший традиционным Радиодиктант национального единства 2026. В Киеве его писали после ночи массированного ракетного обстрела со стороны РФ.

Радиодиктант национального единства состоялся 27-го числа. Его писали как в столице, так и по всей Украине — в крупных городах и небольших поселках, на линии обороны и на станции Академик Вернадский, в школах, медучреждениях, бомбоубежищах, книжных магазинах и учебных заведениях.

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В студии Суспільного собрался полный зал желающих написать диктант. Среди участников были министр культуры и вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная; актер театра и кино, директор — художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Евгений Нищук; глава Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко; историк, глава Украинского института национальной памяти, майор запаса ВСУ Александр Алферов; активист, общественный деятель, ветеран, морской пехотинец, руководитель филиала Veteran Hub Глеб Стрижко; руководительница общественной организации «Ассоциация семей защитников „Азовстали“» Екатерина Прокопенко; телеведущий Константин Грубич; актер театра и кино Виталий Ажнов; певцы Эль Кравчук, Иван Люленов и Юлия Юрина; народный депутат Кира Рудик; журналистка и общественный деятель Анжелика Рудницкая; блогер София Безверха; народная артистка Украины Наталья Сумская и многие другие.

Татьяна Бережная (Фото: Александра Маршалла/NV)
Татьяна Бережная / Фото: Александра Маршалла/NV
Александр Алферов (Фото: Александра Маршалла/NV)
Александр Алферов / Фото: Александра Маршалла/NV

«Это будет, безусловно, качественный текст, потому что Артур Дронь — талантливый писатель и настоящий человек. Я читал его книгу Хемингуэй ничего не знает. И фамилия у него, знаете, такая военная — „дрон“, только смягченная. Поэтому — мягкая сила. Сегодня все будет хорошо», — поделился Константин Грубич с NV перед диктантом.

Константин Грубич (Фото: Александра Маршалла / NV)
Константин Грубич / Фото: Александра Маршалла / NV

«Готовился ли? Ну, в прошлом году я смотрел, слушал, пытался что-то написать, но мне показалось, что это очень сложно. Но я не боюсь. Надеюсь, что после этого меня не выгонят из страны, если я наделаю ошибок. (Смеется.) Мне было важно присоединиться, потому что для меня украинский язык — это борьба за украинскую культуру», — поделился с NV Иван Люленов перед написанием диктанта.

Иван Люленов, Эль Кравчук (Фото: Александра Маршалла / NV)
Иван Люленов, Эль Кравчук / Фото: Александра Маршалла / NV
Виталий Ажнов
Виталий Ажнов Фото:

Текст диктанта в этом году назывался Письмо, которое не заканчивается. Его автором стал писатель, поэт и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь (Хеменгуэй ничего не знает).

«Я люблю тебя. Так бывает всегда» — такими словами завершается текст радиодиктанта этого года.

Александра Маршалла / NV
Фото: Александра Маршалла / NV
Александра Маршалла / NV
Фото: Александра Маршалла / NV

После завершения написания текста этого года чтецы — общественный деятель и волонтер Даша Астафьева и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков — поделились своими впечатлениями от текста.

«Я хочу сказать всем своим хейтерам: встал и вышел», — сказала после диктовки текста Даша Астафьева, выбор которой в качестве чтеца вызвал оживленные обсуждения в Сети.

Александра Маршалла / NV
Фото: Александра Маршалла / NV
Александра Маршалла / NV
Фото: Александра Маршалла / NV
Александра Маршалла / NV
Фото: Александра Маршалла / NV
Александра Маршалла / NV
Фото: Александра Маршалла / NV

«Скажу, что очень хочется, чтобы мы перечитали этот текст еще раз внимательно, не пытаясь успеть за чтецами. Мне кажется, в этом тексте на самом деле заложено множество смыслов. Каждый может воспринять их на своем уровне — как лично, так и в более широком контексте. Перечитайте этот текст; мне кажется, очень важно после этого позвонить или написать близким и друзьям, где бы они ни находились, ведь о многом хочется поговорить. И я после этого обязательно позвоню своей жене», — сказал Пройдаков в прямом эфире.

Текст написанного диктанта можно отправить организаторам на проверку и, написав его без ошибок или с минимальным их количеством, попасть в рейтинги Радиодиктанта. Это можно сделать онлайн или офлайн до 11:00 29 октября.

Чтобы отправить работу онлайн, текст нужно сфотографировать или отсканировать и отправить в формате jpg, png, jpeg, tiff или pdf на электронный адрес rd@suspilne.media. Письмо на бумажном носителе следует отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. На штемпеле должна стоять дата не позднее 28 октября.

Текст Письмо, которое не заканчивается для самопроверки будет обнародован 29 октября. Результаты написания Радиодиктанта национального единства станут известны не ранее чем через месяц, после того как его проверит экспертная комиссия.

Редактор: Юлия Найденко

Теги:   Всеукраинский радиодиктант

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