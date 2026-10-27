Во вторник, 27 октября, в День украинской письменности и языка, состоялся уже ставший традиционным Радиодиктант национального единства 2026. В Киеве его писали после ночи массированного ракетного обстрела со стороны РФ.

Радиодиктант национального единства состоялся 27-го числа. Его писали как в столице, так и по всей Украине — в крупных городах и небольших поселках, на линии обороны и на станции Академик Вернадский, в школах, медучреждениях, бомбоубежищах, книжных магазинах и учебных заведениях.

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В студии Суспільного собрался полный зал желающих написать диктант. Среди участников были министр культуры и вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная; актер театра и кино, директор — художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Евгений Нищук; глава Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко; историк, глава Украинского института национальной памяти, майор запаса ВСУ Александр Алферов; активист, общественный деятель, ветеран, морской пехотинец, руководитель филиала Veteran Hub Глеб Стрижко; руководительница общественной организации «Ассоциация семей защитников „Азовстали“» Екатерина Прокопенко; телеведущий Константин Грубич; актер театра и кино Виталий Ажнов; певцы Эль Кравчук, Иван Люленов и Юлия Юрина; народный депутат Кира Рудик; журналистка и общественный деятель Анжелика Рудницкая; блогер София Безверха; народная артистка Украины Наталья Сумская и многие другие.

Татьяна Бережная / Фото: Александра Маршалла/NV

Александр Алферов / Фото: Александра Маршалла/NV

«Это будет, безусловно, качественный текст, потому что Артур Дронь — талантливый писатель и настоящий человек. Я читал его книгу Хемингуэй ничего не знает. И фамилия у него, знаете, такая военная — „дрон“, только смягченная. Поэтому — мягкая сила. Сегодня все будет хорошо», — поделился Константин Грубич с NV перед диктантом.

Константин Грубич / Фото: Александра Маршалла / NV

«Готовился ли? Ну, в прошлом году я смотрел, слушал, пытался что-то написать, но мне показалось, что это очень сложно. Но я не боюсь. Надеюсь, что после этого меня не выгонят из страны, если я наделаю ошибок. (Смеется.) Мне было важно присоединиться, потому что для меня украинский язык — это борьба за украинскую культуру», — поделился с NV Иван Люленов перед написанием диктанта.

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Иван Люленов, Эль Кравчук / Фото: Александра Маршалла / NV

Виталий Ажнов Фото:

Текст диктанта в этом году назывался Письмо, которое не заканчивается. Его автором стал писатель, поэт и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь (Хеменгуэй ничего не знает).

«Я люблю тебя. Так бывает всегда» — такими словами завершается текст радиодиктанта этого года.

Фото: Александра Маршалла / NV

Фото: Александра Маршалла / NV

После завершения написания текста этого года чтецы — общественный деятель и волонтер Даша Астафьева и учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков — поделились своими впечатлениями от текста.

«Я хочу сказать всем своим хейтерам: встал и вышел», — сказала после диктовки текста Даша Астафьева, выбор которой в качестве чтеца вызвал оживленные обсуждения в Сети.

Фото: Александра Маршалла / NV

Фото: Александра Маршалла / NV

Фото: Александра Маршалла / NV

Фото: Александра Маршалла / NV

«Скажу, что очень хочется, чтобы мы перечитали этот текст еще раз внимательно, не пытаясь успеть за чтецами. Мне кажется, в этом тексте на самом деле заложено множество смыслов. Каждый может воспринять их на своем уровне — как лично, так и в более широком контексте. Перечитайте этот текст; мне кажется, очень важно после этого позвонить или написать близким и друзьям, где бы они ни находились, ведь о многом хочется поговорить. И я после этого обязательно позвоню своей жене», — сказал Пройдаков в прямом эфире.

Текст написанного диктанта можно отправить организаторам на проверку и, написав его без ошибок или с минимальным их количеством, попасть в рейтинги Радиодиктанта. Это можно сделать онлайн или офлайн до 11:00 29 октября.

Чтобы отправить работу онлайн, текст нужно сфотографировать или отсканировать и отправить в формате jpg, png, jpeg, tiff или pdf на электронный адрес rd@suspilne.media. Письмо на бумажном носителе следует отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. На штемпеле должна стоять дата не позднее 28 октября.

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Текст Письмо, которое не заканчивается для самопроверки будет обнародован 29 октября. Результаты написания Радиодиктанта национального единства станут известны не ранее чем через месяц, после того как его проверит экспертная комиссия.