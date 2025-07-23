В пещерах Киево-Печерской лавры прошло первое богослужение ПЦУ

Об этом сообщает Укринформ. Богослужение возглавил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. В комментарии агентству он подчеркнул, что Киево-Печерская лавра является особой святыней для украинского народа, которая долгое время находилась в оккупации Московского патриархата. В то время, как службы ПЦУ уже два с половиной года проходят в верхней Лавре, молитва на украинском языке впервые прозвучала в нижней Лавре.

«Мы начинаем регулярные службы. Всегда бывает первый шаг. И мы верим, что мы начинаем здесь и в Нижней Лавре украинскую молитву у наших преподобных отцов Киево-Печерских», — отметил Митрополит Епифаний.

Фото: @Укринформ

Предстоятель также отметил важность духовной борьбы и необратимости возвращения Лавры к украинской Церкви.

«Как мы видим, Российская Федерация использует в своих целях религиозные организации, и поэтому Украинское государство, украинцы призваны положить этому конец раз и навсегда. Мы движемся вперед, это необратимый процесс, который приведет Лавру к окончательному освобождению от ига „русского мира“. Процесс сложный, конечно, все хотели бы, чтобы это произошло в один момент, но нужно работать. Мы работаем и достигаем благословенных успехов», — сказал Митрополит.

И.о. генерального директора заповедника Киево-Печерская лавра Светлана Котляревская назвала первую молитву в пещерах «национальным событием».

«Украинский язык в украинских пещерах, в украинской Киево-Печерской лавре — я верю в то, что сегодня наши потомки этот день будут вспоминать как новую страницу. И поэтому с сегодняшнего дня мы движемся к тому, что служба будет происходить в пещерах», — сказала Котляревская.

Она также подтвердила, что в ближайшее время богослужения состоятся и в Ближних пещерах.

Напомним, Успенский собор Киево-Печерской лавры и Трапезную церковь вернули государству из пользования УПЦ (МП) в январе 2023 года.

В конце июня Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) вынесла предписание Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата), которым обязала до августа разорвать связи с Россией.