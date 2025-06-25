Крестильня князей и резной иконостас. Митрополит Епифаний назвал украинские храмы, которые особенно его поражают

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал семь храмов, которые не оставили его равнодушным (Фото: пресс-служба ПЦУ)

1. Свято-Михайловский Златоверхий собор

Свято-Михайловский Златоверхий собор / Фото: Clara Sanchiz via Flickr

Кафедральный храм Православной Церкви Украины (ПЦУ) и ее Предстоятеля. Был построен в 1108—1113 годах, посвященный святому архистратигу Михаилу и благодаря позолоченным куполам получил название Златоверхий, став первым подобным храмом Киевской Руси-Украины.

Реклама

В 1930-х советская власть полностью разрушила собор, но с восстановлением независимости Украины он был отстроен и открыт в 1998 году.

В новейшей истории Михайловский Златоверхий стал живым символом веры, борьбы и национального единства украинского народа. Именно здесь нашли приют протестующие, которые бежали от избиения Беркутом во время Революции достоинства. В его стенах предоставляли медицинскую помощь и еду. Колокола Михайловского тогда били тревогу впервые со времен монголо-татарского нашествия в XIII в.

Сейчас собор и одноименный монастырь продолжают активную деятельность, а на его стенах размещен мемориал Стена памяти, посвященный павшим защитникам Украины от российской агрессии.

2. Собор святой Софии Киевской

Собор святой Софии Киевской / Фото: Jorge Franganillo via Flickr

Тысячелетняя святыня Православной Церкви, построенная ориентировочно в 1037 году по приказу святого благоверного князя Ярослава Мудрого. Собор стал духовным и культурным центром государства, и в древности здесь хранились первые книги, действовали школа и библиотека. По преданию, в соборе был похоронен сам святой Ярослав Мудрый.

В храме сохранились уникальные мозаики и фрески XI в., в частности, знаменитая Оранта — Нерушимая стена, которая является символом защиты Киева. На стенах собора найдены многочисленные граффити — надписи XI-XIII вв. Они содержат молитвы, просьбы, имена и бытовые записи и свидетельствуют о существовании черт, присущих староукраинскому языку. Это одно из древнейших письменных доказательств развития украинской языковой традиции.

3. Успенский собор Киево-Печерской лавры

Успенский собор Киево-Печерской лавры / Фото: Bert Kaufmann via Flickr

Главный храм одного из древнейших и духовно выдающихся монастырей Украины. Он был построен в 1073—1078 годах по инициативе преподобного Антония Печерского и при содействии князей Изяслава, Святослава и Всеволода. На протяжении веков Успенский собор неоднократно подвергался разрушениям и перестройкам, в частности, сильно пострадал во время Второй мировой войны, а восстановить храм удалось лишь в 2000 году.

Начиная с 7 января 2023 года, богослужения в Успенском соборе совершает ПЦУ. Таким образом он стал символом освобождения Киево-Печерской лавры и в целом Украины от влияния пагубной идеологии «русского мира». Впрочем, борьба на этом поприще все еще продолжается.

4. Успенский собор (г. Канев)

Успенский собор / Фото: Oleksandr Malyon via Wiki

Важная духовная и историческая святыня Черкасской области, построенная в 1144 году князем Всеволодом Ольговичем на несколько лет раньше, чем появилось первое письменное упоминание о поселении с названием Москва. В 1240 году собор получил повреждения во время монголо-татарского нашествия. Восстановление храма произошло в XVI веке на средства запорожского казачества. Однако храм сохранил характерные черты, которые делают его знаковым образцом нашей древней церковной архитектуры. Потому стены Успенского собора в Каневе — свидетельство того, что московская церковь никак не может быть матерью для Церкви Киева и всей Украины-Руси.

5. Михайловский собор Выдубицкого монастыря

Михайловский собор Выдубицкого монастыря / Фото: Masinto via Wiki

Одна из древнейших святынь Киева, строительство которой в 1070 году начал сын святого Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерды-Ирины — князь Святослав. Храм является важным памятником, отражающим характерные черты киевской архитектурной школы того времени. В соборе сохранились отдельные фрагменты каменной резьбы — преимущественно декоративные элементы на порталах, колоннах и стенах, которые свидетельствуют о высоком уровне мастерства каменщиков XI-XII вв.

6. Спасо-Преображенский собор (г. Чернигов)

Спасо-Преображенский собор / Фото: Kovalvl via Wiki

Древняя святыня и главный храм Чернигово-Северской земли. Его строительство начал около 1033−1034 годов князь Мстислав Владимирович, однако достройка продолжалась уже при князе Святославе Ярославиче.

Архитектура храма уникальна, сочетает византийскую крестово-купольную схему с элементами романской базилики. Собор выполнял важную духовную и княжескую функцию — здесь хоронили князей Мстислава, Святослава Ярославича, Олега Святославича, а также героев Слова о полку Игореве. До XVIII в. здесь была и княжеская крестильня.

ПЦУ впервые совершила Божественную литургию в этом соборе 25 декабря 2023 года. Поэтому верим, что молитва на родном языке еще будет звучать в этом выдающемся украинском храме.

7. Церковь святого Юрия (г. Дрогобыч)

Церковь святого Юрия / Фото: Oleksandr Malyon via Wiki

Одна из древнейших деревянных святынь Галичины. Ее строительство начали, вероятно, в конце XV — начале XVI в. в селе Надеев (ныне Калушский район Ивано-Франковской области), а около 1657 года перевезли в Дрогобыч, где установили на месте предыдущей церкви.

Архитектура храма сочетает трехъярусную конструкцию с трехчастным планом, характерным для галицкой школы деревянного зодчества.

Особой ценностью храма являются фрески XVII в., выполненные Стефаном Медицким, а также резной иконостас — одна из жемчужин украинского сакрального искусства. С 2020-го этот иконостас находился на реставрации в Киево-Печерской лавре. После завершения работ, благодаря которым был возвращен его первоначальный вид, 15 октября 2024 года в Успенском соборе лавры вместе с духовенством мы совершили чин обновления этого иконостаса. Сейчас он возвращен в церковь Святого Юрия в Дрогобыче, которая входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Профайл

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) — предстоятель Православной церкви Украины. Выпускник Киевской духовной семинарии и Киевской духовной академии. Учился на философском факультете в Афинском национальном университете (Греция). В 2007 году пострижен в монашество с именем Епифаний. Через два года стал епископом. Девять лет был ректором Киевской православной богословской академии. С 2018 года — предстоятель ПЦУ. 6 января 2019-го из рук Вселенского патриарха Варфоломея получил томос об автокефалии ПЦУ.

Этот материал опубликован в журнале NV № 4 за июнь 2025 года. Приобрести этот номер журнала можно здесь.