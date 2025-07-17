УПЦ МП обязали до августа разорвать связи с Россией

Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) вынесла предписание Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата), в которой обнаружила признаки аффилированности с Русской православной церковью.

В ГЭСС подчеркнули, что не получили никаких документальных подтверждений о фактическом выходе УПЦ из состава РПЦ.

В частности, Киевская митрополия продолжает оставаться частью структуры РПЦ, деятельность которой запрещена в Украине.

В предписании служба требует от митрополита Онуфрия предоставить официальные решения церковных властей о:

формальном выходе УПЦ из состава РПЦ;

утрате силы положений Устава РПЦ для УПЦ;

отзыве представителей УПЦ из всех руководящих органов РПЦ;

отказ от участия в структурах, где УПЦ назначалась РПЦ без ее согласия.

Кроме того, митрополит должен публично заявить о своем несогласии с подчинением РПЦ и подать заявление о разрыве канонических связей.

Срок устранения всех нарушений — до 18 августа 2025 года.

Ранее УПЦ МП подала иск против Кабинета Министров Украины, требуя отмены правительственного постановления, предусматривающего проверку религиозных организаций на связь с запрещенными в Украине структурами.

2 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского).

СБУ установила, что Онуфрий в 2002 году добровольно получил гражданство РФ, однако не проинформировал об этом соответствующие украинские государственные органы. При этом он и в дальнейшем пользовался правами гражданина Украины.

Кроме этого, по данным СБУ, митрополит поддерживает связь с московской патриархией. Он также сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии.

13 мая Кабинет министров Украины утвердил новый порядок, который предусматривает проверку религиозных организаций на наличие связей с иностранными структурами, деятельность которых запрещена в Украине. Это может стать правовой основой для запрета деятельности организаций Украинской православной церкви, если будет доказана ее связь с Московским патриархатом.