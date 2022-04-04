Зеленский о Мариуполе: Надеемся получить ответ в ближайшие дни или часы
Ситуация в Мариуполе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в вопросе спасения Мариуполя ответ появится в ближайшие дни или часы. В этом вопросе может быть задействована Турция.
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Отвечая на вопрос УП в Буче, Зеленский заявил, что все зависит от России, которая продолжает блокировать эти процессы.
«Боюсь, что обо всех сценариях я вам не смею говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я ежедневно. Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Не просто там. Думаю, что ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого», — сказал Зеленский.
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