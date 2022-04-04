«За гранью гуманитарной катастрофы». Россия блокирует все грузы и автобусы для эвакуации населения в Мариуполе — мэр 4 апреля, 16:22 Цей матеріал також доступний українською Россия уничтожила Мариуполь, город находится в осаде с 1 марта (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Мариуполь находится за гранью гуманитарной катастрофы, Россия блокирует доставку гуманитарных грузов и эвакуацию населения из города, заявил мэр Вадим Бойченко.

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«К сожалению, ситуация в Мариуполе была, есть и остается сложной. Мы находимся сегодня за гранью гуманитарной катастрофы: город без света, без воды, без еды, без медикаментов уже больше месяца. Поэтому мы настаиваем на том, что Мариуполю надо дать полную эвакуацию и доступ к городу», — сказал на брифинге в видеоформате.

Видео дня

Бойченко подчеркнул, что Россия блокирует все гуманитарные грузы, которые двигаются в направлении Мариуполя. Ни один груз так и не доехал до города.

Также невозможно организовать централизованную эвакуацию населения из Мариуполя.

«На сегодняшний день ни одного автобуса, который должен был бы доехать до Мариуполя для эвакуации жителей города, также не доехал до города», — отметил мэр.

Он напомнил, что местные жители могут выехать из Мариуполя на частном транспорте эвакуироваться из Бердянска.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.



Российские оккупанты блокируют централизованную эвакуацию из города. Люди могли покинуть Мариуполь только на частном транспорте или пешком.

По последним данным, в Мариуполе с момента блокады погибли около 5000 мирных жителей, 210 из них — дети. На данный момент там остаются около 100 тысяч человек.



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